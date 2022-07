E ora dalla Cina raddoppiano le ricerche di dimore luxury













Voglia di lusso per i turisti cinesi che per viaggi e soggiorni all’estero hanno più che raddoppiato le ricerche per dimore luxury.

Con il +131% di utenti unici cinesi e il +117% di visite al sito da parte degli stessi nel periodo marzo-giugno 2022 rispetto allo stesso periodo del 2020, si è di fatto stabilito un primato tra i visitatori stranieri sul sito LuxuryEstate.com, il portale immobiliare internazionale partner di Immobiliare.it, che ha indagato sui dati relativi alle ricerche di case di lusso in vendita da parte di utenti che hanno usato il portale in lingua cinese negli ultimi tre anni.

Stando ai dati del portale, al primo posto nella scelta dei cinesi per l’acquisto di una dimora di lusso ci sono gli Stati Uniti che raccolgono circa il 15% delle preferenze totali con un aumento del 74% nelle ricerche rispetto al periodo del primo lockdown. Segue il Vecchio Continente con la Francia (8% delle ricerche totali) e una crescita dell’interesse di ben il 142%. In terza posizione il Giappone, al +52%.

L’Italia si classifica al quinto posto nelle preferenze degli utenti cinesi, guadagnando ben tre posizioni rispetto al 2020; l’interesse verso il Bel Paese è più che raddoppiato rispetto ai mesi di marzo-giugno 2020.

A livello di ricerche è Taiwan lo Stato dove il trend positivo è stato più significativo: +546% rispetto ai primi mesi del 2020. Una possibile spiegazione è la relativa vicinanza di questo Paese rispetto alla Cina, unita alla sua politica di “convivenza con il virus”, molto differente dall’approccio adottato dal governo cinese.

Al contrario, l’interesse è diminuito sensibilmente nei confronti di altri Stati asiatici quali Singapore, Hong Kong e, soprattutto, la Malesia che nel pre Covid era al secondo posto nelle preferenze dei cinesi, subito dopo gli Usa.

Per quanto riguarda le città, Londra è la più cercata dagli utenti cinesi con un +35% rispetto a inizio pandemia. Segue un’altra città europea, Parigi, dove le ricerche di case in vendita sono aumentate di oltre il 50%.

Al terzo posto troviamo Mosca, verso cui l’interesse si è più che quadruplicato. A Tokyo, quarta in classifica, invece è più che raddoppiato. La prima città americana nelle preferenze delle persone di lingua cinese è Los Angeles, dove rispetto al periodo marzo-giugno 2020 le ricerche di immobili da acquistare hanno segnato un +60%.

Per quanto riguarda l’Italia, da sempre molto amata in Estremo Oriente per le sue attrattive a livello storico-artistico e per il lusso made in Italy, le città dove i cinesi vorrebbero vivere sono Milano, al 15esimo posto nella classifica globale, con un +45% nelle ricerche, e Roma, 20esima, che nel periodo dei nuovi lockdown in Cina è stata cercata ben 5 volte in più rispetto agli stessi mesi del 2020, principio della pandemia.

Si tratta sicuramente di tipiche mete del turismo cinese, che da sempre affolla le strade dedicate allo shopping di alta gamma, a cui si aggiunge anche la città di Venezia che, rispetto ad inizio 2020, è salita del 13% nelle ricerche.

Ma l’interesse non si è concentrato solo sulle grandi città ma anche su zone ricche di bellezze paesaggistiche e tradizionalmente associate all’idea di ampia disponibilità economica come Porto Cervo: infatti, dopo l’ampia ripresa di una notizia di cronaca che riguardava la vendita di una villa nella zona da parte di una milionaria cinese per una cifra monstre, nel secondo trimestre 2022 le ricerche di case di lusso in Sardegna da parte dei cinesi sono cresciute del 121% rispetto allo stesso periodo del 2021.