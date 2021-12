E ora Celebrity vuole anche i bambini vaccinati













Per le crociere in partenza dal 1° febbraio 2022, Celebrity Cruises richiederà il ciclo vaccinale completo anche ai bambini dai 5 anni in sù per poter salire a bordo delle proprie navi. I bambini di età compresa tra 2 e 4 anni dovranno invece fornire un risultato negativo del test Covid-19 prima dell’imbarco.

Celebrity è in ordine di tempo la seconda compagnia ad adottare questo nuovo protocollo. La prima è stata Disney Cruise Line, che ha chiesto il requisito della vaccinazione ai bambini a partire dai 5 anni per le crociere dal 13 gennaio 2022 in poi. La compagnia ha agito in seguito all’approvazione del Cdc, datata 2 novembre 2021, dei vaccini Pfizer-BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Royal Caribbean (stesso Gruppo di Celebrity) e Msc Crociere al momento consentono ai bambini non vaccinati di navigare: chi ha età pari o inferiore a 11 anni può salire a bordo presentando un test Covid negativo.

Marchi come Norwegian Cruise Line e Princess Cruises, di fatto, richiedono già che i bambini dai 5 agli 11 anni siano vaccinati, perché accolgono solo passeggeri vaccinati, senza eccezioni. I bambini sotto i 5 anni non potranno quindi salire a bordo.