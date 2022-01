E ora apre i battenti il B&B Hotel Pomezia Roma













B&B Hotels ha annunciato l’apertura del nuovo B&B Hotel Pomezia Roma, portando così a sette le strutture presenti sul territorio romano.

Situato sulla via Pontina a 1,5 km dal centro cittadino (Via Roma), a 2 km dall’area commerciale e a pochi minuti dai principali punti di interesse della zona, come i parchi a tema di Cinecittà World e Zoomarine, la struttura è inserita in un’area che è ad oggi oggetto di virtuose operazioni di architettura volte al recupero del patrimonio urbanistico e immobiliare. L’hotel si posiziona così come un ulteriore tassello nel progetto di rivalutazione della zona volto a rendere il territorio attrattivo sia per il turismo business e che per quello leisure.

Il nuovo B&B Hotel Pomezia Roma dispone di 75 camere interamente rinnovate nella tipologia singola, doppia, matrimoniale, tripla. La scelta cromatica è ricaduta su colori caldi e contrastanti negli spazi comuni e di transito, affiancati dal bianco assoluto nelle camere, all’interno delle quali spicca un elemento decorativo, un’immagine evocativa che in modo astratto rimanda al mare.

La reception diventa un luogo da vivere, arredata con ampi tavoli di coworking e linee morbide.

«Siamo orgogliosi di annunciare questa seconda nuova apertura del 2022, che si aggiunge al B&B Hotel Arezzo – dichiara Valerio Duchini, ceo e presidente di B&B Hotels Italia – Inaugurare una nuova struttura i primi giorni dell’anno rappresenta per noi un traguardo davvero importante perché ci proietta verso una serie di nuove stimolanti sfide».