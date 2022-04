E ora anche edenviaggi rinnova il sito web













Come già accaduto per i siti dei brand Alpitour e Turisanda, rilasciati nel 2021 – e come anticipato da Massimo Mariani e Alessandro Seghi durante la Bmt di Napoli – Alpitour World ha annuncia la release del nuovo sito edenviaggi.it. Il portale si inserisce all’interno del percorso avviato dal Gruppo Alpi con il progetto di sviluppo strategico inNova, atto a ridefinire i flussi interni ed esterni, le infrastrutture, le applicazioni e i touchpoint B2B e B2C, per una migliore cooperazione tra le aree di business e It con modalità agile e fluida, recependo gli elementi distintivi dell’offerta del brand secondo la riorganizzazione del tour operating avviata con il progetto Trevolution.

Il sito presenta più di 40 destinazioni tra cui scegliere e oltre 100.000 strutture ricettive, 60.000 di queste solo in Europa, presenti nella piattaforma. Inoltre, tante anche le esperienze, selezionate dai controller di Eden Viaggi e messe a disposizione degli utenti.

Il nuovo sito di edenviaggi, infine, contiene e presenta tutta l’ampiezza dell’offerta, a cui si accede direttamente dal motore di ricerca presente in home page ed è arricchito con diverse sezioni pensate in base alla tipologia di vacanza che il cliente vuole acquistare.

È presente, infine, anche la sezione “Le Offerte della Settimana”: una selezione di proposte per viaggiare a prezzi interessanti, unendo gli standard di qualità Eden viaggi alla voglia di scoprire e vivere la destinazione in ogni suo aspetto. Nel sito è stata aggiunta anche una sezione “In Evidenza” che raccoglie alcune proposte tematiche per periodo di partenza e la sezione “Vacanze per Interessi” che raggruppa l’offerta in base alle passioni e agli interessi dei viaggiatori. Infine, è possibile guidare la selezione delle proposte, indicando un range di budget. In questo modo sarà possibile ottenere già una prima scrematura di offerte adatte per tipologia e spesa.

«Siamo particolarmente soddisfatti del nuovo sito di Eden viaggi che, in linea con il piano di sviluppo aziendale, ha permesso di migliorare notevolmente la user experience del brand. È stato il progetto più complesso da realizzare, per l’ampiezza di gamma del prodotto che offriamo e le molteplici funzionalità disponibili per l’utente, ma il risultato ottenuto è davvero soddisfacente. In questo primo mese di avvio abbiamo già registrato il 20% in più di visite giornaliere, con una conversion rate davvero molto buona, in linea con quella di Alpitour.it. Siamo convinti che ci sia ampio margine di crescita per il pillar Seamless e il nuovo sito sarà sicuramente funzionale al raggiungimento di questo obiettivo«, ha dichiarato Giulia Dionisio, responsabile digital & direct sales divisione tour operating del Gruppo Alpitour.