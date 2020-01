É online Inside Africa, piattaforma specializzata per t.o. e agenzie

É online il sito di Inside Africa, la nuova realtà dedicata ai viaggi in Africa orchestrata dal travel consultant Stefano Nori che propone una programmazione piuttosto vasta, includendo ben 74 proposte di viaggio in 20 paesi.

«Il mio intento nel progettare il sito, piattaforma utilissima per adv e t.o. per valutare ed acquistare le proposte che ho assemblato è un riassunto del percorso, lungo un’intera vita, di professione e di viaggi in Africa in decine di paesi, 20 dei quali ho inserito nella programmazione. Oggi mi presento al mercato come Travel Consultant, mettendo a disposizione del viaggiatore decenni di esperienza sul campo e di conoscenza diretta delle proposte», afferma Nori.

Un punto fondamentale riguarda il fatto che si tratta di destinazioni e luoghi che Nori conosce personalmente. Da qui nasce il concetto di travel consultant, mentre il tour operator interviene solo alla fine, al momento della realizzazione tecnica di un progetto, di un programma.

Nella programmazione sono presenti vari viaggi di gruppo e molte proposte individuali, ma la caratteristica di Inside Africa sono, soprattutto, i viaggi su misura, itinerari ritagliati e assemblati attorno al desiderio del viaggiatore, come una guaina protettiva. Dal Sudafrica al Senegal, dall’Etiopia alla Costa d’Avorio, dal Botswana al Marocco, tutte le aree geografiche del Continente sono interessate.

«Il Sudafrica rappresenta ancora la destinazione di punta, con un trend di crescita davvero incredibile – aggiunge Nori – che si tratti di un self drive, di un viaggio di gruppo o di un itinerario guidato su base privata, la richiesta è in continua ascesa. Indico in particolare il Sudafrica boutique tour, un viaggio che propone solo 5 partenze (una al mese, da giugno a ottobre) per un massimo di 8 partecipanti, con una serie di esclusive che ne fanno un itinerario davvero per intenditori. Il trend positivo riguarda anche Namibia e Botswana. Etiopia e Uganda presentano interessanti prospettive, grazie anche all’impegno per un turismo sostenibile e in totale rispetto della natura che dmc e tour operator responsabili stanno sempre più applicando».

Proprio in relazione alle destinazioni ci sono alcune novità importanti: la new entry più interessante è rappresentata dalla Sierra Leone, in Africa Occidentale, che dopo decenni di tribolazioni, si apre finalmente all’accoglienza dei viaggiatori più curiosi e competenti. Poi c’è il Senegal, sul quale insiste l’impegno di Stefano Nori, per un rilancio che davvero merita, grazie alla cultura, alla natura e alla storia che vi si incontra.

«Infine, last but not least – conclude Nori – la novità del Golf in Africa, con proposte di giocare su prestigiosi percorsi in Marocco, in Egitto, a Mauritius e soprattutto in Sudafrica, dove il sogno di ogni golfista è quello di accedere ai campi leggendari di Leopard Creek, Pinnacle Point. Fancourt, Pearl Valley o Gary Player a Sun City».