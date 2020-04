È online GreeceFromHome, piattaforma a supporto del turismo greco

Il ministero del Turismo, l’Organizzazione nazionale del turismo greca (Gnto) e tutti gli enti turistici sostengono il governo greco nella lotta contro il coronavirus e per questo hanno creato GreeceFromHome, un’iniziativa per migliorare l’immagine del Paese durante la pandemia.

La piattaforma online ha tre obiettivi centrali: aiutare le persone in tutto il mondo a rimanere in contatto con la cultura greca, scoprire ed essere ispirati dalla bellezza del Paese e migliorare le loro abilità digitali, rimanendo a casa.

«È particolarmente importante che, in questi tempi difficili, il settore pubblico e quello privato collaborino senza soluzione di continuità e intensamente per sostenere il turismo greco, mentre allo stesso tempo si preparano per domani. Vorrei ringraziare Gnto, Marketing Greece e Google per il loro coinvolgimento diretto nella progettazione e realizzazione di questa iniziativa», ha affermato il Ministro del Turismo, Haris Theocharis.

Il design della piattaforma è stato implementato da Steve Vranakis, chief creative officer del governo greco, e dai team creativi IthacaLab e Prinz & Co, in collaborazione con il Ministero del Turismo, Gnto, Marketing Greece e Google.

L’iniziativa #greecefromhome è composta da tre pilastri:

VEDERE: Le persone sono incoraggiate non solo a rimanere a casa, ma a rimanere in contatto con la cultura greca attraverso il canale Gnto Greek Creators Visita la Grecia su YouTube. Il canale offrirà contenuti nuovi e curati da artisti e personalità greche di tutto il mondo e includerà musica, gastronomia, teatro, danza, sport e moda di ispirazione greca, nonché video di destinazioni ed esperienze da tutta la Grecia.

VIAGGIARE: Attraverso www.discovergreece.com, i visitatori possono godere di contenuti ricchi ed esperienze digitali stimolanti. Siti archeologici e musei, villaggi e tradizioni, gastronomia, visite turistiche, godersi la natura e ovviamente il mare … tutto dalla sicurezza di casa.

IMPARARE: Al fine di supportare le imprese e i professionisti del turismo con le giuste competenze, Greece From Home, in collaborazione con il programma Grow Greek Tourism Online di Google, ha lanciato una serie di nuove iniziative di apprendimento a domicilio.

Dal 2 aprile, saranno offerti gratuitamente seminari di gruppo online interattivi, che coprono una varietà di argomenti, da come creare un piano di marketing digitale a come lavorare in remoto e altro ancora. C’è anche la possibilità di effettuare singoli meeting online direttamente con uno dei partner specializzati di Google, in modo che ogni azienda possa ricevere suggerimenti digitali personalizzati in base alle proprie esigenze.

«Con la campagna Grecia dalla casa, siamo pienamente consapevoli delle difficili condizioni sociali e psicologiche che la pandemia ha imposto su quasi l’intero pianeta e per questo motivo abbiamo anche, come obiettivo primario, di inviare un messaggio di supporto per coloro che attualmente lo vivono. Ma è anche un’azione strategica per sostenere il turismo greco come parte della sua preparazione per il domani», ha concluso Dimitris Frangakis, segretario generale della Gnto.