E nel 2023 Marriott porta il brand W anche a Firenze













Non solo Roma. Ora Marriott International, grazie all’accordo con la società Progetto Majestic Srl, porta il brand W anche a Firenze. In previsione di accogliere i primi ospiti nel 2023, W Florence si propone di diventare un punto di ritrovo vivace e frequentato nel cuore della città d’arte, proprio come lo sono il Ponte Vecchio e il Duomo.

«Firenze è famosa nel mondo per il ricco legame con la cultura e lo stile: si tratta quindi di una destinazione perfetta per il marchio W Hotels – afferma Candice D’Cruz, vice president ​​luxury brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International – Con i suoi spazi pieni di energia, il design audace, la programmazione innovativa e l’iconico servizio What/Whenever, W Florence saprà far valere la propria interpretazione del lusso contemporaneo nel panorama dell’offerta alberghiera della città».

A pochi passi da Via de’ Tornabuoni, centro dello shopping e punto di riferimento mondiale per l’arte e la scena gastronomica cittadina, W Florence disporrà di 120 camere, delle quali 20 suite. L’Extreme WOW Suite – l’interpretazione secondo il brand W di una Presidential Suite – offrirà un ampio spazio abitativo e una terrazza privata con vista che spazierà dalla chiesa di Santa Maria Novella al Duomo. Sia gli interni che gli esterni saranno realizzati con un design dal gusto ricercato: il piano terra, che ospiterà il W Lounge e il Living Room, si svilupperà armoniosamente attorno a un cortile centrale parzialmente coperto.

«Firenze è una città dinamica e straordinaria e siamo entusiasti di collaborare con Progetto Majestic Srl per far arrivare il brand W in città – aggiunge Gianleo Bosticco, senior director development Italy, Marriott International – Questo accordo chiave evidenzia la crescita del nostro portfolio di hotel di lusso in tutta Italia e il crescente interesse intorno al brand W».

Marriott International attualmente gestisce 14 proprietà e residenze con il marchio W in Europa, Medio Oriente e Africa. Il brand farà il suo debutto in Italia quest’autunno con l’apertura di W Rome.