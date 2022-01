E le crociere aspettano (invano) i Caraibi













Ancora niente crociere ai Caraibi per gli italiani. La destinazione non rientra tra i sei nuovi corridoi turistici Covid free in arrivo da febbraio: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (solo l’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.

Paesi che si aggiungono quelli già raggiungibili tramite i corridoi in vigore e ora riconfermati: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Sharm El Sheikh e Marsa Alam.

La nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza riapre a destinazioni extra Schengen preziose per la programmazione di agenzie di viaggi e tour operator. E che rendono felici gli amanti dei viaggi a lungo raggio.

Ma, a parte Cuba (e Repubblica Dominicana), i grandi assenti sono i Caraibi, con evidente delusione delle compagnie di crociera: già a dicembre auspicavano l’apertura dei corridoi turistici per i Caraibi – primo mercato mondiale per la crocieristica – che non sono arrivati nemmeno con questa ordinanza.

«Ci aspettavamo già a dicembre l’apertura dei corridoi, visto anche il nostro livello del protocollo di sicurezza – è il commento di Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, nelle ore successive all’annuncio del ministero della Salute – Purtroppo a Natale e Capodanno siamo stati costretti a non far partire migliaia di italiani. Speravamo in questa nuova ordinanza e purtroppo dobbiamo prendere nota con dispiacere della situazione. Ci sembra decisamente particolare che per l’Italia la destinazione Caraibi ancora non sia aperta, considerando il protocollo di sicurezza che le navi hanno dimostrato di avere e di saper far funzionare. Subiamo questa scelta con il rammarico nostro e di tutti gli italiani che erano pronti a partire».

Le navi da crociera, tra l’altro, stanno regolarmente navigando nel Mar dei Caraibi. «Le navi ci sono; gli altri Paesi europei, nel rispetto del protocollo, permettono ai propri cittadini di raggiungere i Caraibi e imbarcarsi per le crociere», ricorda Massa.