È Bill Courtney il nuovo chief financial officer di Cwt













Nuova nomina per Cwt, la piattaforma di gestione dei viaggi Business-to-Business-for-Employees (B2B4E): Bill Courtney sarà il nuovo executive vice president e chief financial Officer (Cfo).

Dall’ufficio in North Carolina, Bill riporterà a Michelle McKinney Frymire, che ha assunto il timone come ceo di Cwt a maggio 2021, e sarà membro dell’Executive Leadership Team.

Bill Courtney assumerà il ruolo di cfo sostituendo Courtney Mattson, che tornerà al suo precedente ruolo di tesoriere globale e vice cfo.

«È con enorme gioia che diamo il benvenuto a Bill nel team Cwt mentre guardiamo con impazienza alla nostra crescita e sviluppo futuri e al ritorno in accelerazione ai viaggi aziendali a livello globale – ha affermato Michelle McKinney Frymire, ceo di Cwt – Oltre alla vasta esperienza nel settore dei viaggi di Bill, aggiunge al ruolo anche eccezionali capacità commerciali e di leadership».

Prima della sua nomina, Bill ha ricoperto la posizione di cfo presso Starkey Hearing Technologies e, precedentemente, ha ricoperto altri ruoli senior nella finanza globale con Medtronic, Bank of America, Barclay’s Bank, Best Buy Co. Inc. e Delta Airlines. Dopo una laurea alla Elon University, ha conseguito un mba presso la Joseph M. Katz Graduate School of Business presso l’Università di Pittsburgh.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda così prestigiosa riconosciuta a livello mondiale in questo entusiasmante punto di svolta sia nella sua storia che in quella del settore dei viaggi d’affari», ha commentato Courtney.