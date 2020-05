“È arrivato il momento”, al via la campagna firmata Baia Holiday

Baia Holiday dà il via alla campagna di comunicazione È arrivato il momento, messa a punto dall’agenzia di comunicazione Timmagine di concerto con il dipartimento marketing del Gruppo, che attraverso un massivo media-mix strategico interesserà per oltre due mesi differenti canali, tra tv, social e radio.

Tra gli obiettivi principali, la valorizzazione della grande libertà e della bellezza di una vacanza all’aria aperta firmata da Baia Holiday. «Diamo il via con fiducia e con una visione positiva del futuro a questa campagna multisoggetto in programma da tempo, ma rivista nelle ultime settimane nei contenuti e nella pianificazione. Abbiamo atteso che, come recita il concept, fosse veramente arrivato il momento di poter pensare a un tempo nuovo, naturalmente, con la massima considerazione e con il massimo rispetto di quanto accaduto», commenta Luca Neboli, responsabile commerciale e marketing Baia Holiday.

Primo step, la programmazione sulle reti Mediaset, sulla piattaforma Sky e su Class NBC con spot di differente durata dal forte impatto emozionale. Nella seconda fase, che inizierà dal 18 maggio, la campagna interesserà anche Youtube, Facebook, Instagram e il circuito radiofonico Rtl 102.5. Gli spot, declinati per i differenti media, saranno caratterizzati da un tono gioioso che invita a vivere una vacanza legata a una nuova rigenerante progettualità del tempo libero.

Per il 2020, l’offerta di Baia Holiday conta nove camping village di proprietà e gestione in Italia e in Croazia; quattro camping village in Francia e uno in Spagna commercializzati in esclusiva per l’Italia; un hotel 4 stelle superior di proprietà e gestione, attiguo al camping village di Cavallino Tre Porti; due residence con appartamenti di proprietà in Veneto e Friuli Venezia Giulia.