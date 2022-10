È arrivata World Europa,

l’ammiraglia green di Msc

C’erano le famiglie Aponte e Aponte-Vago al completo, ai Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, per la doppia cerimonia di consegna di Msc World Europa e il “taglio della lamiera” di Msc World America, seconda nave World Class che entrerà in servizio nel 2025, che conferma l’impegno della compagnia per un’industria crocieristica sempre più sostenibile a favore delle generazioni future.

Con il beneaugurante rito della rottura della bottiglia sullo scafo, presenziato dalla madrina Elâ Aponte, moglie di Diego Aponte, ad di Msc Crociere, è entrata quindi in flotta la nave più performante al mondo dal punto di vista ambientale. Alimentata a Gnl, è infatti dotata dell’innovativa tecnologia delle celle a combustibile, oltre ad altre soluzioni ecologiche all’avanguardia, che riducono fino al 25% le emissioni di Co2.

«Msc World Europa è la nave più innovativa della nostra flotta e simboleggia il nostro impegno per la sostenibilità – ha dichiarato Gianluigi Aponte, armatore e fondatore di Msc Crociere – Questa è la nostra prima nave a gas naturale liquefatto, il carburante più pulito disponibile oggi nel nostro settore, e la prima a essere costruita in Francia, un enorme passo avanti per la transizione energetica verso la decarbonizzazione. Un grande successo e motivo di orgoglio per Chantiers de l’Atlantique, di cui mi congratulo con monsieur Castaing (direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, ndr). Ciascuno dei nostri ordini ha generato un impatto economico significativo per la città di Saint-Nazaire, la regione dei Paesi della Loira e la Francia, e questa nave non fa eccezione. Più del 70% dei materiali utilizzati nella costruzione di MSC World Europa sono di origine francese, cosa che sottolinea il nostro impegno per il territorio nazionale. La nostra partnership con Chantiers de l’Atlantique è a lungo termine con Msc World America, la cui prima lamiera d’acciaio viene tagliata oggi, ma anche con Msc Euribia».

Ventesima nave di Msc Crociere, Msc World Europa è la quinta classe delle 15 navi costruite dai Chantiers de l’Atlantiques, a suggello di una collaborazione pluriennale che ha portato a continue innovazioni sul fronte del design, della tecnologia e della sostenibilità, stabilendo nuovi standard per l’industria delle crociere.

«Ogni prototipo che abbiamo concepito, lo abbiamo migliorato con unità successive, e la World Class non fa eccezione – ha affermato Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione crociere del Gruppo Msc – Msc World Europa rappresenta un passo avanti nel futuro delle crociere, ma la seconda nave sarà ancora più innovativa. Aspettatevi di vedere miglioramenti significativi in termini di design, funzionalità incentrate sugli ospiti e, soprattutto, tecnologie ambientali. La sostenibilità è la sfida decisiva del nostro tempo. Ogni settore economico è in corsa per la decarbonizzazione. In Msc sentiamo una profonda responsabilità nei confronti del nostro pianeta e delle sue persone. Non solo come azienda, ma anche come famiglia con una visione a lungo termine. E, come industria, abbiamo appena riaffermato il nostro impegno a migliorare la nostra impronta ambientale nel Mediterraneo al Blue Maritime Summit di Marsiglia. Ogni nave che costruiamo ci porta più vicini all’obiettivo di raggiungere zero emissioni di Co2 mentre siamo in porto».

Oltre che ecologicamente avanzata, la nuova ammiraglia di Msc Crociere ridefinisce l’esperienza di crociera con un’offerta di servizi, attività e ospitalità a bordo all’avanguardia. La particolare poppa a forma di Y ne caratterizza il design innovativo, da cui si accede alla World Promenade, lunga oltre 100 metri e alta 7 ponti, su cui affacciano una parte delle 2626 cabine, oltre a vari bar e ristoranti.

La passeggiata aperta sul mare è dominata dall’iconico The Venom Drop @ The Spiral, una struttura d’acciaio di grande impatto che ospita il più lungo scivolo mai realizzato all’interno di una nave. Completamente rivisto è il design delle cabine, divise in sette tipologie, con un numero maggiore di suite con vasca idromassaggio privata e il maggior numero di cabine con balcone di tutte le navi della flotta. Mentre le nuove cabine Infinite Ocean View hanno una finestra scorrevole panoramica che si trasforma in una balaustra di vetro.

Più lussuoso che mai, l’Msc Yacht Club offre spazi comuni e aree esterne ampliate e nuove eleganti suite, per un’ospitalità a cinque stelle. Sono 33 i punti ristoro, tra bar, lounge e 13 ristoranti, tra cui alcuni concept inediti per Msc Crociere: Chef’s Garden Kitchen, il primo ristorante con orto idroponico in mare; il ristorante di pesce mediterraneo La Pescaderia; e poi il primo microbirrificio di bordo della compagnia, un nuovo gin bar, un mixology bar, un emporio del caffè e una casa del tè in stile coloniale.

All’intrattenimento sono dedicati il Panorama Lounge a poppa, l’elegante World Theatre con 1.153 posti a sedere e il multifunzionale Luna Park Arena.

Dopo il battesimo a Doha, in Qatar, Msc World Europa trascorrerà la stagione invernale nel Golfo, effettuando crociere di 7 notti da Dubai, mentre nell’estate del 2023 si sposterà nel Mediterraneo dove offrirà crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.