È Alessandro Onorato il nuovo assessore al Turismo di Roma













Imprenditore, giornalista e ristoratore: è il profilo di Alessandro Onorato, nuovo assessore a Turismo, Grandi eventi e Sport del Comune di Roma, designato personalmente dal neo sindaco Roberto Gualtieri anche per la sua lunga militanza politica che risale al 2006, dopo un incontro con Walter Veltroni.

Quarantuno anni, laureato in Economia aziendale, Onorato è nato a Ostia. È stato vicepresidente e assessore a Cultura e Turismo dell’Ottavo Municipio dal 2006 al 2008, per diventare poi consigliere comunale, sempre nel 2008, tra le fila dei democratici. Nel 2013 è stato candidato nella lista civica di Alfio Marchini e, proprio grazie alle sue capacità di catalizzare voti, il neo sindaco della Capitale lo ha premiato dopo aver raccolto ampi consensi nella Lista Civica Gualtieri Sindaco.

Sposato, con due figli, amico del presidente del Coni Giovanni Malagò, Onorato si è guadagnato le stellette dell’assessore sul campo e ha ottenuto una poltrona tra le più ambite. La sua prima dichiarazione è lapidaria: «Ho fatto opposizione ad Alemanno, a Marino e alla Raggi. Spero proprio che la politica torni a essere una cosa seria».

La figura di Onorato sarà strategica, non solo nel rilancio della città nel post Covid, ma anche in vista delle deleghe-chiave per il Giubileo 2025 e per la candidatura di Roma all’Expo 2030.