Duecento t.o. in Qatar per un mega fam trip













Qatar Tourism Authority ha ospitato il suo primo mega fam trip dedicato agli operatori del turismo internazionale, accogliendo 236 tour operator provenienti da 29 Paesi (Italia inclusa) per presentare il Qatar come destinazione di punta per il prossimo anno in vista dell’attesa Coppa del Mondo Fifa nel 2022.

L’itinerario di tre giorni è stato organizzato con la collaborazione di Discover Qatar e Qatar Airways per far scoprire appieno i siti culturali e naturalistici, come gioielli attrattivi e le straordinarie attrazioni offerte dalla destinazione.

Il Katara Cultural Village è stato tra le tappe più apprezzate del tour, in quanto polo culturale che abbraccia diverse discipline; seguito dalla visita a Msheireb Downtown, il primo progetto mondiale di ridefinizione sostenibile di un centro storico. Non è mancato il tour del Museo Nazionale del Qatar noto in tutto il mondo per il suo straordinario design riconoscibile come una rosa nel deserto, progettato da Jean Nouvel, oltre alla visita del Doha Design District.

Philip Dickinson, responsabile per i mercati internazionali di Qatar Tourism, ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri numerosi partner trade provenienti da tutto il mondo affinché possano vivere in prima persona le meraviglie del Qatar. L’obiettivo principale di Qatar Tourism è quello di accogliere al meglio oltre 6 milioni di visitatori internazionali all’anno entro il 2030, in modo da poter posizionare il Qatar come la meta in più rapida ascesa del Medio Oriente. Riconosciamo la grande importanza di lavorare a stretto contatto con i nostri partner internazionali per realizzare questi obiettivi, e siamo grati per il loro costante sostegno».

Il mega fam trip ha visto la partecipazione di tour operator provenienti da Austria, Australia, Benelux, Germania, Paesi nordici, Francia, Italia, Giappone, Corea, Polonia, Consiglio di cooperazione del Golfo, Russia, Spagna, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Usa. La visita ha coinciso con il debutto del Qatar Travel Mart, appuntamento chiave per il settore, tenutosi presso il Doha Exhibition and Convention Center dal 16 al 18 novembre 2021.