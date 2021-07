Duco Italy 2021, la Puglia si candida come destinazione luxury













La Puglia – con Pugliapromozione – partecipa a Duco Italy 2021, l’evento internazionale di promozione turistica del settore luxury che si tiene dal 20 al 23 luglio a Firenze.

Un appuntamento dedicato alla promozione dell’eccellenza dell’ospitalità italiana verso i più importanti intermediari del mondo del turismo di alta gamma, con particolare riferimento al mercato nordamericano.

Sono 11 gli operatori turistici pugliesi presenti specializzati nel luxury: Canne Bianche Life Style Hotel, Tenuta Furnirussi, La Fiermontina Urban Resort e Palazzo Bozzi Corso by La Fiermontina, La Peschiera, Il Melograno, Masseria Montenapoleone, Indigenus Experiences, Masseria Torre Coccaro, Pettolecchia Collection, Masseria Torre Maizza.

Per il segmento del lusso, uno dei più importanti e strategici per lo sviluppo della destinazione Puglia, sono stati organizzati incontri con oltre 160 top buyer qualificati, selezionati dai seguenti Paesi: 60% Stati Uniti d’America; 12% Regno Unito; 9% Australia; 8% Canada; 8% mercati europei (a eccezione del Regno Unito); 3% altri Paesi del mondo.

«Le imprese pugliesi del settore sono sempre più competitive e in grado di offrire una gamma di proposte e servizi sempre più personalizzati per costruire una esperienza di viaggio su misura, in una terra ancora autentica e al di fuori dei circuiti di massa – afferma Alfredo de Liguori, responsabile marketing di Pugliapromozione – In Puglia il lusso è sempre più legato alla esclusività e autenticità della nostra destinazione. L’unicità di masserie e dimore storiche, l’offerta enogastronomica, la natura e il patrimonio storico architettonico sono gli elementi che permettono ai tour operator internazionali di costruire esperienze di vacanza personalizzate uniche nel mediterraneo».

A Firenze, le imprese pugliesi hanno modo di incontrare top buyer del segmento per approfondire e rafforzare le relazioni commerciali già esistenti e sviluppare nuove occasioni di business: agenti di viaggi, tour operator, travel designer, concierge service supplier, event e wedding planner. Attraverso incontri tra buyer e seller, possono conoscere e approfondire le reciproche opportunità̀ di lavoro sia durante gli appuntamenti di quindici minuti dell’agenda che proseguendo attraverso eventi di networking serali.

Nei tre giorni di Duco, Pugliapromozione ha organizzato una Casa Puglia allestita con decorazioni tipiche pugliesi, dove vengono proiettati contenuti audiovideo sull’offerta turistica e offerte degustazioni con piatti tipici pugliesi, oltre un Puglia aperitivo – happy hour.