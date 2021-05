Dubbi su green pass e regole? Arriva il call center Enit













Sicurezza e informazioni in tempo reale. Con lo scenario in continua evoluzione, l’Enit ha deciso di investire su un nuovo canale ad hoc dedicato ai turisti.

«Stiamo cercando di creare un call center che possa rispondere a tutti i dubbi dei turisti in merito a quarantene, green pass, regole da rispettare ed eventuali limitazioni», fa sapere Giorgio Palmucci, presidente dell’Agenzia di promozione turistica italiana nel corso dell’evento Restarting Mice.

«Quello che abbiamo intenzione di elaborare – fa sapere il numero uno dell’Enit – è uno strumento che possa fornire un quadro chiaro a chi decide di visitare il nostro Paese. Durante i mesi della pandemia i nostri uffici sono sempre rimasti aperti proprio per dare tutte le risposte possibili. Abbiamo attivato bollettini quindicinali con informazioni rapide e utili dirette agli operatori del settore e allo stesso tempo realizzato più di 200 webinar in tutto il mondo per raccontare che l’Italia è una meta sicura, oltre al lavoro costante e quotidiano con consoli, ambasciatori e rappresentanti dell’Ice».

«Nonostante la pandemia, resto fiducioso. Basti pensare che un sondaggio americano ha incoronato il nostro Paese come prima destinazione appena si tornerà a viaggiare. Ora bisogna puntare sulle riaperture e avviare accordi di reciprocità con gli altri Paesi», conclude Palmucci, accennando all’apertura degli auspicati corridoi turistici.