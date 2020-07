Dubai Tourism, oltre 1.200 agenzie per i webinar di formazione

Dubai Tourism durante i mesi di lockdown (e non solo) ha continuato a essere al fianco di agenti di viaggi e consumer attraverso un fitto programma di training e presentazioni che ha visto la partecipazione dell’Ente a 13 webinar in tre mesi.

Grazie al sostegno dei suoi partner più importanti, sono stati 1.284 gli agenti che hanno partecipato alle sessioni di formazione e 223.776 i consumer raggiunti con webinar e le dirette Facebook.

Inoltre, l’Ente ha proseguito la promozione del suo corso di formazione online Dubai Expert, un programma originale, divertente e interattivo rivolto alle agenzie e in grado di fornire tutte le conoscenze e le competenze necessarie per vendere al meglio la destinazione. L’obiettivo di questo denso programma di training è stato preparare le adv dando loro tutte le informazioni e gli strumenti necessari per essere pronti a promuovere Dubai al momento della riapertura dei confini dell’Emirato.

Dubai, infatti, è stata una delle prime destinazioni a riaprire le frontiere agli italiani e ai turisti internazionali lo scorso 7 luglio. E Dubai Tourism ha celebrato questo importante momento lanciando il nuovo video Ready When You Are (link al video: https://www.visitdubai.com/en).