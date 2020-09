Dubai si racconta attraverso gli italiani che vivono nella città

Dubai Tourism sperimenta nuove forme di promozione turistica, come quella di dare voce ai molti italiani che hanno scelto l’Emirato come loro nuova casa. Se oggi non è ancora possibile tornare a viaggiare a pieno regime, la città si racconta attraverso gli occhi, la voce e le esperienze di vita dei connazionali che da anni vi vivono e la vedono in continua evoluzione.

Tra questi c’è Chiara Seidenader, atleta e appassionata di fitness. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello sport 9 anni fa, cogliendo il meglio da tante discipline diverse tra di loro quali il bodybuilding, il crossfit, l’allenamento funzionale fino allo yoga e al movement. Il lavoro l’ha portato dall’Italia a Dubai, dove fin da subito si è sentita come a casa. Qui è riuscita a sviluppare il suo lavoro di coaching e a estenderlo al mondo online, permettendole di essere connessa con il resto del mondo sentendosi al centro del mondo.

Dubai Tourism e Chiara hanno realizzato insieme un video e una serie di Instagram post per raccontare la città, un viaggio virtuale che ha già generato migliaia di visualizzazioni, commenti e like.

«Dopo tre anni a Dubai non potrei più fare a meno della sua vibrante vitalità, della sua energia unica – commenta Chiara Seidenader – Non è solo un modo di dire, c’è davvero sempre qualcosa di nuovo da fare e da scoprire: eventi, attrazioni, energie e vibrazioni positive che qui si autoalimentano. Da italiana, amo molto il sole e il mare tutto l’anno, uniti a qualcosa senza prezzo: gli altissimi standard di sicurezza a tutti i livelli, già presenti prima dell’emergenza Covid e intensificati dopo. Difficile dire quali siano le mie zone preferite; dovendo scegliere, direi che in un viaggio non possono mancare Dubai Marina, Downtown e Kite Beach. Quando mi chiedono di svelare un posticino segreto non ho dubbi: Sketch Art Cafe Dubai».

Dubai continua ad arricchire il suo ventaglio di attrazioni, pronte ad accogliere i turisti italiani non appena saranno rimosse le ultime limitazioni di viaggio tra i Paesi. L’offerta turistica proietta l’Emirato in cima alla lista delle destinazioni perfette per i primi viaggi da fare a medio raggio; la città ha aperto tutte le sue principali attività nel rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19, offrendo una “nuova normalità” in grado di garantire ai futuri visitatori un’esperienza di soggiorno sicura.