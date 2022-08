Dubai sempre più a trazione Mice: ospiterà 99 grandi eventi

Per Dubai il futuro del turismo è anche legato al Mice. Nella prima metà del 2022, infatti, la destinazione – che già macina grandi numeri – si è assicurata i diritti a ospitare 99 importanti conferenze, congressi, programmi di viaggi incentive e altri incontri nei prossimi anni. Eventi che, secondo il Dubai Business Events (Dbe), attireranno più di 77mila delegati e produrranno oltre 330mila pernottamenti in hotel.

«Ispirati dalla visione del sovrano, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che intende fare di Dubai la città del futuro e il posto migliore al mondo dove lavorare e investire, siamo convinti che gli eventi aziendali continueranno a essere una priorità. Intendiamo mettere a frutto l’eredità di Expo 2020», afferma Ahmed Al Khaja, ceo di Dubai Festivals and Retail Establishment.

Tra gli eventi che Dubai si appresta a ospitare spiccano il Congresso internazionale della Confederazione mondiale per la terapia fisica (2023) , il Congresso dell’Associazione ortopedica dell’Asia del Pacifico (nel 2024) e il Congresso internazionale di endocrinologia (sempre nel 2024). Accanto a questi ci sono poi eventi aziendali di prima grandezza come l’Ibm Best in Tech, previsto il prossimo anno.

«Il successo nelle gare per le candidature congressuali – ha aggiunto Al Khaja – dimostra la validità della nostra offerta per associazioni, aziende e altre organizzazioni. Grazie a questi eventi, la città sarà al centro dello sviluppo globale in settori chiave e aree di innovazione. Il punto di forza nell’azione della Dbe è stato il lavoro in partnership tra pubblico e privato».