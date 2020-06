Dubai pronta a riaccogliere i turisti in sicurezza

Ci sono ancora limitazioni ai viaggi, ma Dubai è pronta a ripartire in sicurezza. E lo racconta con il video “We Will See You Soon”, dove l’Emirato promette ai viaggiatori che si avvicina il momento di incontrarsi e mostra i protocolli sanitari adottati.

Tra le riaperture già in essere, l’iconico show delle Dubai Fountains, con i suoi giochi di luce, acqua e musica. Dopo oltre due mesi di chiusura, lo spettacolo d’acqua ha ricominciato l’esibizione oraria nel pieno rispetto delle norme anti-contagio: è stata apportata la segnaletica a terra necessaria per favorire il distanziamento sociale, con segnaposto individuali che danno un ulteriore tocco alla scenografia.

Pronto a riaccogliere i visitatori anche il distretto culturale di Al Seef, luogo in cui si incontrano tradizione e modernità: da qui è possibile ammirare i dhows (imbarcazioni tipiche emiratine) sul Dubai Creek e mangiare nei ristoranti tipici e internazionali. Per garantire la sicurezza, anche in quest’area sono state implementate misure di distanziamento sociale che includono una distanza interpersonale di 2 metri, misurazione della temperatura e una regolare sanificazione delle mani. Inoltre, come nel resto della città, vengono effettuate quotidiane sanificazioni degli ambienti.

Hanno riaperto al pubblico i centri commerciali – ora al 100% della capacità, dopo un primo periodo di ingressi contingentati – per rafforzare il comparto economico dell’Emirato. All’interno i visitatori dovranno osservare una serie di direttive sanitarie: uso di guanti e mascherine, rispetto del distanziamento sociale, controllo della temperatura all’ingresso e utilizzo degli ascensori solo da parte di persone con disabilità; inoltre, verrà effettuata una costante sanificazione degli ambienti.

La riapertura è favorita dalla ripresa dei collegamenti aerei, con un giugno di allentamento delle restrizioni ai viaggi. Emirates ha ripreso i collegamenti con l’Italia già lo scorso 21 maggio da Milano Malpensa, mentre a luglio si aggiungeranno i voli da Roma e ad agosto da Bologna e Venezia. Il 15 giugno la compagnia ha cominciato a operare nuovamente i collegamenti anche con Manama (Barhein), Manchester, Zurigo, Vienna, Amsterdam, Copenhagen, Dublino, New York Jfk, Seoul, Kuala Lumpur, Taipei, Jong Kong, Perth e Brisbane.