Dubai invita gli italiani: “Vi aspettiamo per l’Expo (e non solo)”













A meno di un mese dall’apertura dell’attesa Expo 2020, la città di Dubai – già aperta ai turisti internazionali dal 7 luglio 2020 – torna ad accogliere gli italiani vaccinati, anche in seguito all’allentamento delle restrizioni finora previste dal nostro Paese.

«Siamo felici che gli Emirati Arabi Uniti siano nell’elenco D della Farnesina, ovvero tra le destinazioni verso cui sono consentiti gli spostamenti anche per motivi di turismo (previo vaccino e tampone negativo, ndr). Non vediamo l’ora di veder tornare gli italiani in vacanza a Dubai. L’approccio della città fin dall’inizio della pandemia globale è stato caratterizzato da prontezza, agilità e coerenza – ha commentato Issam Kazim, ceo di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing – L’anno scorso abbiamo promesso al mondo che Dubai sarebbe stata pronta ad accoglierli quando fosse stato il momento giusto. Quel momento ora è arrivato e, in questo anno storico dell’Expo 2020 e del Giubileo d’oro degli Emirati Arabi Uniti, i viaggiatori italiani sono invitati a unirsi a noi per vivere l’incredibile offerta turistica della città».

L’imminente inaugurazione di Expo 2020 Dubai, che si svolgerà dal prossimo 1° ottobre fino al 31 marzo 2022, sta già dando una spinta alla ripresa del business travel e si registra già un progressivo incremento della domanda di viaggi a Dubai. Lo confermano ad esempio anche i dati di Wego, società specializzata in servizi di viaggio e prenotazioni online, che nel mese di luglio sul suo sito web ha registrato circa 533mila ricerche per voli e hotel nel periodo dell’evento.

I biglietti di ingresso a Expo sono già disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e saranno acquistabili attraverso più di 2.500 rivenditori autorizzati, tra cui agenti di viaggi online, tour operator, Gruppi alberghieri e compagnie aeree di oltre cento mercati in tutto il mondo.

Per chi sta pianificando il suo prossimo viaggio a Dubai, inoltre, Emirates ha lanciato un’offerta speciale: tutti i passeggeri che voleranno verso la destinazione nel periodo di Expo riceveranno un pass gratuito per accedere all’evento, inclusi i voli in transito con scalo superiore alle 6 ore.

I biglietti di ingresso per la manifestazione includono l’accesso a tutti i padiglioni, eventi e spettacoli dal vivo in programma.

Prevista una forte crescita nella seconda metà dell’anno anche per l’Aeroporto Internazionale di Dubai, che con 10,6 milioni di passeggeri nei primi sei mesi del 2021, nonostante le restrizioni di viaggio che hanno interessato i suoi mercati chiave, si conferma l’aeroporto più trafficato al mondo per i passeggeri internazionali.

E a prescindere da Expo, molte le nuove attrazioni a Dubai, come ad esempio Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo, che aprirà il prossimo 21 ottobre; e ancora The View at The Palm, la terrazza situata al 52° piano di The Palm Tower – a un’altezza di 240 metri – che offre un panorama a 360 gradi di Palm Jumeirah, oltre a una vista sullo skyline di Dubai in lontananza.

Per i foodies invece, tappa d’obbligo il Time Out Market, inaugurato nel Souk Al Bahar di Dubai all’inizio del 2021 con 17 concept culinari a chilometro zero. E ancora eventi, come la Dubai Design Week dall’8 al 13 novembre aumentano l’offerta anche per un turismo di tipo bleisure.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno completato il ciclo vaccinale per oltre il il 71% della popolazione, e continuano a lavorare con gli stakeholder e i partner della città per implementare protocolli di sicurezza in linea con gli standard internazionali.