Dubai guida la classifica delle mete imperdibili di TripAdvisor Traveller

Significativo riconoscimento per Dubai che si è aggiudicata il titolo di migliore destinazione al mondo ai Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2022, i premi assegnati annualmente dalla celebre piattaforma per viaggiatori in base ai giudizi degli utenti. Questo risultato rafforza ulteriormente la spinta verso la realizzazione della vision turistica dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, e sovrano di Dubai, volta a rendere l’Emirato la destinazione più visitata e la migliore città in cui vivere e lavorare.

Nella classifica annuale dei Tripadvisor Travellers’ Choice Awards, Dubai risulta anche quarta destinazione per i food lover. Assegnati tre riconoscimenti, ottenuti grazie a qualità e quantità di valutazioni indipendenti sulla destinazione fornite dai viaggiatori riguardo ad alloggi, ristoranti ed esperienze dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

Helal Saeed Almarri, direttore generale, Dubai’s Department of Economy and Tourism (Det), ha commentato: «Ispirata dalla leadership di Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la città ha adottato una strategia su più fronti per affrontare la pandemia, composta da una serie di iniziative che hanno ulteriormente migliorato la nostra competitività globale e l’attrattività come destinazione multiforme. Essere riconosciuta come la migliore destinazione al mondo riconferma la bontà delle misure prudenti ma risolute prese da Dubai per continuare ad avanzare in sicurezza e accelerare l’uscita da questa sfida globale senza precedenti. Questo risultato testimonia anche il dinamismo, la resilienza, l’accessibilità di Dubai e la capacità della destinazione di continuare a offrire un soggiorno sereno a residenti e visitatori, grazie ai più alti standard di servizio e alla migliore esperienza in tutte le fasi del viaggio, dall’arrivo in città fino alla partenza. Il traguardo è frutto anche della crescente collaborazione tra il Department of Economy and Tourism e i suoi stakeholder e partner, sia nazionali che internazionali, per posizionare Dubai come un hub globale per il business e i viaggi leisure, oltre a rafforzare la sua autorevolezza come destinazione per eventi internazionali grazie al successo di Expo 2020 Dubai e le celebrazioni del Giubileo d’Oro degli Emirati Arabi Uniti».

La crescita del turismo viene certificata anche dai numeri: secondo gli ultimi dati pubblicati da Det, Dubai ha accolto oltre sei milioni di visitatori internazionali tra gennaio e novembre 2021, in aumento rispetto ai 5,5 milioni di turisti che hanno visitato Dubai in tutto il 2020. Durante questo periodo di 11 mesi, 743 strutture alberghiere con oltre 136.000 camere hanno aperto le loro porte agli ospiti, registrando importanti livelli di occupazione di oltre il 60%, tra i più alti tassi di occupazione a livello internazionale. Expo 2020 Dubai ha dato inoltre un contributo cruciale alla visibilità di Dubai, attirando un grande numero di visitatori in città. Dall’apertura del 1° ottobre 2020, Expo 2020 Dubai ha registrato oltre 10 milioni di visite di residenti e viaggiatori da tutto il mondo.