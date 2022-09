Dubai guarda alle famiglie tra parchi, attrazioni e resort tematici

Oltre 4 milioni di visitatori internazionali solo nel primo quadrimestre del 2022, circa 769 alberghi che offrono 140mila camere per ogni tipo di esigenza, ed ancora siti culturali, spiagge attrezzate, più di venti parchi di divertimento e 100 attrazioni che promettono di accontentare grandi e piccini.

Dubai splende e continua a raccogliere consensi tra i visitatori, tanto che è già stata premiata come migliore destinazione al mondo vincendo il Travellers‘ Choice Awards 2022. Dal 7 dicembre verrà lanciato anche il nuovo volo Emirates che collegherà Bergamo alla città emiratina, che ora guarda alle famiglie.

Proprio per far conoscere le infinite attrazioni della regione Dubai Tourism, in collaborazione con Dubai Holding Entertainment, ha promosso un webinar focalizzato su parchi tematici, acquatici e resort che assicurano momenti di puro divertimento.

«Dubai è una città sicura, multietnica, dato che conta più di 200 nazionalità sul territorio, ma soprattutto un posto dove possono divertirsi sia gli adulti che i piccini – spiega Conny Boettger, senior manager international sales della holding – I nostri parchi di divertimento offrono diverse esperienze: dalle attrazioni acquatiche del Laguna Water Park a Legoland, una città pensata per i bambini dai 2 ai 12 anni, fino al Motiongate un emozionante parco tematico con giostre che promettono di far rivivere i migliori momenti degli ultimi successi di Hollywood, come il villaggio dei Puffi, Kung fu Panda, Shrek e Piovono polpette. Qui ci sono anche le prime montagne russe al mondo ispirate al film d’azione John Wick e quelle monoposto più veloci al mondo che riportano alle atmosfere delle grandi rapine del film Now You See Me – I maghi del crimine. I registi in erba potranno invece visitare un vero set cinematografico presso lo Studio Central».

Tra le altre imperdibili attrazioni c’è il Bollywood Parks, ispirato al mondo del cinema indiano, con performance dal vivo e spettacoli multimediali; The Green Planet, un viaggio nella foresta pluviale di Dubai che ospita più di 3mila specie di piante, animali ed uccelli dove provare una camping experience tra i lemuri; IMG Worlds of Adventure, un parco indoor con giostre all’avanguardia, con aree dedicate ai cartoni animati e ai supereroi della Marvel. Anche il riposo ha le sue aree. Gli alberghi nei parchi ospitano camere a tema, con i personaggi dei cartoon oppure che ricordano i mattoncini Lego, mentre chi cerca la tranquillità può scegliere il Lapita Hotel, l’esclusivo resort per famiglie ispirato alla Polinesia.