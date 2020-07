Dubai Assured, la certificazione anti Covid per hotel e attrazioni

Ripartenza turistica in sicurezza anche negli Emirati con il lancio di Dubai Assured, il programma di certificazione ideato dal Department of Tourism and Commerce Marketing (Dubai Tourism), Department of Economic Development (Dubai Economy) e Dubai Municipality per certificare e riconoscere gli hotel, gli esercizi commerciali, i ristoranti e le attrazioni che hanno implementato tutti i dovuti protocolli di sicurezza per la prevenzione e la gestione del Covid-19.

L’iniziativa nasce dall’impegno volto ad affermare Dubai come una delle destinazioni più sicure al mondo, confermato dalla ricezione dell’attestato Safe Travels da parte del World Travel & Tourism Council (Wttc).

Il marchio Dubai Assured verrà rilasciato, secondo una rigorosa procedura, agli hotel, agli esercizi commerciali, ai ristoranti e alle attrazioni turistiche che rispettano le linee guida sulla salute e la sicurezza, adeguandosi ai protocolli preventivi delineati dalla Dubai’s Supreme Committee of Crisis and Disaster Management.

Helal Saeed Almarri, direttore generale di Dubai Tourism, ha commentato: «La strategia di successo adottata nella lotta contro la pandemia ha permesso la riapertura della nostra città ai turisti a partire dal 7 luglio. La salute e la sicurezza sono ormai al primo posto nella mente dei viaggiatori al momento della scelta della destinazione di viaggio e il marchio Dubai Assured è un ulteriore elemento per garantire ai turisti un’esperienza piacevole e sicura in ogni momento del soggiorno, dall’arrivo presso i nostri aeroporti fino alla partenza da Dubai».

L’attestato Dubai Assured viene emesso gratuitamente, ha una validità complessiva di 15 giorni e può essere rinnovato ogni due settimane previa ulteriore verifica da parte degli ispettori delle autorità competenti.

Con la riapertura di molte strutture e servizi, sia pubblici che privati, tra cui spiagge, centri commerciali, ristoranti, piscine e campi da golf, e la ripresa di attività popolari come sport acquatici e campeggio; con questo programma le autorità intendono certificare il maggior numero di strutture turistiche in città. Oltre 1.000 stabilimenti sono già stati ispezionati per attestarne la conformità alle linee guida e si sono dimostrati idonei a ricevere il marchio.