Dubai accoglie sette milioni di turisti nel 2021













Dubai ha accolto 7,28 milioni di visitatori internazionali nel 2021, pari a un incremento del 32% sull’anno precedente.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Department of Economy and Tourism (Det), le visite internazionali (trainate anche dall’Expo) hanno superato i 3,4 milioni di visitatori nel quarto trimestre del 2021, raggiungendo il 74% del totale degli arrivi turistici pre-pandemia nello stesso periodo del 2019; un risultato che ha consentito agli hotel di Dubai di registrare una performance stellare nel quarto trimestre.

Un trend positivo che secondo le previsioni continuerà per tutto il 2022 e oltre, confermando ulteriormente il recente posizionamento di Dubai come destinazione più popolare del mondo nei Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2022.

Issam Kazim, ceo Dubai Corporation for Tourism & Commerce Marketing, ha commentato: «Il piano di successo di Dubai per andare oltre la pandemia ed emergere come una destinazione altamente competitiva, attraente e resiliente è il risultato della costante ispirazione della nostra leadership visionaria volta a posizionare Dubai come la città leader per il business, gli investimenti e il turismo».

Il nuovo slancio negli arrivi emerge dall’analisi delle performance per singolo Paese nel corso dell’anno: l’India è il primo mercato con 910.000 visitatori annuali (+5,3% rispetto all’anno precedente), seguita dall’Arabia Saudita con 491.000 arrivi (+22,8%), mentre la Russia e il Regno Unito hanno contribuito rispettivamente con 444.000 (+50,3%) e 420.000 viaggiatori (+7,1%).

Il mercato italiano torna ad affermarsi nella lista dei Paesi Top 20 che maggiormente hanno contribuito agli arrivi internazionali a Dubai. Con un totale di 106.000 visitatori, l’Italia conferma una ripresa importante delle visite in seguito all’eliminazione delle restrizioni ai viaggi nella seconda parte del 2021.

Un pilastro fondamentale del successo di Dubai sono state le innovative campagne globali e regionali con celebrità, influencer e personalità di spicco volte a evidenziare ulteriormente il fascino unico della città e la sconfinata offerta di esperienze disponibili.