Draghi, il turismo e la lettera a De Negri: “Fare sempre di più”

Ha ottantadue anni ma ne dimostra 25, tanti quanti la sua Borsa Mediterranea del Turismo, appena conclusa a Napoli. Saltella – o meglio, zompa, per dirla in gergo campano – da un padiglione all’altro della Mostra d’Oltremare. Lo intercettiamo tra il 5 e il 6, in quello spazio aperto tipico della Bmt che lo scorso anno Angioletto De Negri, protagonista di questo racconto, ha impiegato per mettere in piedi la prima fiera open air dell’era Covid.

Ma i tempi non erano maturi, l’Italia soffriva ancora dei confini blindati. Oggi, nonostante la guerra, il clima è ben diverso: lo intuisci dai colori degli stand, dai gadget che sono tornati, dai cataloghi stampati, dalle chiacchiere a bordocampo lungo il perimetro di Bmt. Lo capisci dall’espressione di De Negri, appunto: il sorriso guascone è tornato, anche il mal di schiena se n’è gghiuto (è passato, ndr). Il turismo sta ripartendo.

Lo incontriamo all’aperto tra gli “igloo”, installazioni che richiamano le travel bubble che l’Italia si appresta a salutare. Porta la mano alla tasca e tira fuori una lettera. La sventola orgoglioso. Il mittente è Mario Draghi, presidente del Consiglio; il destinatario è lui: Angioletto in persona, imprenditore napoletano ma soprattutto patron di Bmt.

“Gentile dottor De Negri – recita la missiva – mi congratulo per lei per l’organizzazione della venticinquesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e per il suo impegno in questo settore così importante per l’Italia. Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese, che lo rendono uno dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti”.

“La pandemia, che faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle, e la situazione internazionale ci spingeranno a fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell’Italia al mondo”, conclude il premier. Un messaggio con cui Draghi, non si limita a declinare l’invito in fiera, ma promette impegno e ribadisce a chiare lettere il valore del comparto turistico, vero motore – seppur oggi un po’ arrugginito – del nostro sistema economico.