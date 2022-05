Ponte del 2 giugno, dove andare in Italia e all’estero













Dove andare per il ponte del 2 giugno? Sicuramente tra mete italiane e mete estere c’è un’infinità di posti bellissimi da vedere. Prima di passare ai consueti consigli di viaggio, tuttavia, c’è bisogno di darne qualcuno di tipo pratico per far sì che si possa trascorrere un’esperienza fuori porta piacevole anche in caso di imprevisti.

Prima di partire attiva un’assicurazione viaggio

L’assicurazione di viaggio è un prodotto che tutela il viaggiatore da qualsiasi evenienza a seconda del tipo di pacchetto scelto, che può variare in base alla durata della permanenza e al tipo di meta in cui si decide di viaggiare.

Per visionarle tutte, qui scopriamo l’assicurazione di viaggio Allianz Global Assistance e i pacchetti di protezione che possono fare al caso tuo. Questo tipo di protezione è molto elastico perché nasce per coprire tantissime esigenze di permanenza e viaggio. Quindi si potrebbe anche valutare una polizza annuale di viaggio nel caso in cui la permanenza o la frequenza di spostamento fossero piuttosto lunghe. A prescindere dal tipo di copertura, la polizza è sempre consigliabile, un valore aggiunto da non sottovalutare vista l’ampia mole di imprevisti a cui potremmo trovarci dinanzi.



Mete italiane o estere: suggerimenti per scegliere

Per quel che riguarda le mete, invece, suggeriamo di scegliere con cura valutando almeno tre fattori: giorni liberi a disposizione, distanza e mezzo di spostamento. Nel caso in cui disponessimo di poco tempo, proprio nei giorni a ridosso del ponte del 2 giugno, potremmo valutare mete di viaggio in prossimità della nostra regione.

Suggerire i posti più belli è un’impresa molto difficile perché in Italia le meraviglie della natura e quelle architettoniche sono praticamente ovunque. Ogni regione offre infatti mare, montagna, storia, cultura e buon cibo da assaggiare, per cui avrai l’imbarazzo della scelta.

Questa ricchezza è sicuramente un fattore da considerare, ma in virtù del quale bisogna anche tener conto degli esodi in autostrada, della temperatura del luogo di destinazione e delle attività da svolgere.

Mare o montagna?

Per chi volesse andare al mare suggeriamo di valutare con anticipo anche i posti in cui mangiare, rilassarsi in spiaggia e pernottare. A tal proposito, delle ottime mete di viaggio potrebbero essere la Sicilia o la Puglia, così da approfittarne e magari fare il primo bagno della stagione.

La montagna è spesso considerata meno gettonata ma è altresì vero che in certi posti, come Canazei, Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo, diventa difficile trovare anche solo una stanza per il pernottamento in periodi di grande movimento come il ponte del 2 giugno. Non bisogna per forza andare lontanissimi, specialmente con bambini a bordo o animali a 4 zampe di cui prendersi cura.

Vacanze all’estero? Sì, grazie!

Se però è arrivato il momento di staccare la spina e godersi le coccole dell’albergo e la novità dell’estero, non c’è scelta migliore che valutare le mete in prossimità del nostro Paese. Il viaggio sarà breve e poco impegnativo, ma la felicità di visitare un posto nuovo sarà incommensurabile.

Particolarmente indicate le grandi capitali europee, come Vienna, Praga, Parigi, Londra e Budapest. Per ottimizzare al meglio i tempi e ammirare quante più attrazioni possibili è preferibile organizzare un itinerario prima della partenza.

