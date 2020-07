DoubleTree by Hilton lancia il pacchetto dedicato allo smart working

L’hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto ha riaperto a maggio mettendo al primo posto la sicurezza del suo team e dei suoi clienti e proponendo un’esclusiva soluzione che mette in primo piano l’equilibrio necessario tra lavoro e benessere degli ospiti.

Oltre ad aver ampliato le misure di sicurezza e di igienizzazione, l’hotel si è voluto adattare ulteriormente a questo periodo straordinario, lanciando un nuovo pacchetto che permetterà ai clienti di sentirsi in sicurezza e nel pieno del comfort anche se lontani da casa e dalle proprie comodità.

Si tratta di Stay long – Work well, una nuova soluzione che combina smart working e workout perché oggi più di ieri abbiamo capito quanto sia importante mantenersi in forma giornalmente sia per la salute fisica che per la produttività lavorativa. Il tutto è stato pensato per offrire ai clienti business la straordinaria possibilità di ritrovare un equilibrio quotidiano tra lavoro e tempo libero.

Stay long – Work well prevede due camere comunicanti: una camera sarà ad uso abitativo e come ogni altra camera è dotata anche di divano e smart Tv 50’’(collegabile al cellulare per un intrattenimento personalizzato). Invece l’altra, verrà personalizzata per lo smart working e il workout, a seconda dei servizi desiderati, lo staff dell’hotel preparerà le camere per garantire all’ospite tutte le comodità.

Il trattamento previsto è di mezza pensione: breakfast à la carte, pranzo o cena e bevande incluse.