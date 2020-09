Doppio riconoscimento per i resort di The Residence by Cenizaro

La catena The Residence by Cenizaro è stata insignita di due importanti riconoscimenti. Il primo arriva da Tripadvisor che ha premiato alcuni resort della catena con il Travellers’ Choice Best of the Best edizione 2020.

Istituito nel 2002, il Travellers’ Choice Best of the Best è il massimo riconoscimento conferito da Tripadvisor e riflette “il meglio del meglio” in tema di servizio, qualità e soddisfazione del cliente, passando dagli hotel e alloggi senza dimenticare destinazioni, attrazioni, ristoranti ed esperienze.

L’edizione di quest’anno ha visto i resort The Residence by Cenizaro in vetta alle preferenze dei travellers, in quattro differenti categorie:

Top Hotels (Africa): The Residence Mauritius, The Residence Zanzibar, The Residence Tunis

Lusso (Africa): La Maison Arabe, The Residence Mauritius, The Residence Zanzibar

Best Service: The Residence Mauritius (Africa), mentre La Maison Arabe raddoppia il riconoscimento sia nella sezione Africa che in quella Mondo

Romance (Africa): The Residence Zanzibar

Il secondo riconoscimento internazionale arriva invece dal National Geographic Traveller Uk. Inaugurato a giugno dello scorso anno, The Residence Maldives at Dhigurah si posiziona al secondo posto della sezione “Castaway” all’interno de The Big Sleep Awards 2020.

Stilata ogni anno, la classifica premia i 48 migliori nuovi hotel al mondo, tra i requisiti fondamentali per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento: design accattivante, servizio eccezionale e ottimo rapporto qualità/prezzo. Tre elementi fondamentali per essere giudicato tra i migliori hotel di tendenza, fissando così nuovi standard nell’ambito dell’hospitality e dell’hotellerie.

Per condividere anche con i propri clienti questi successi, The Residence by Cenizaro ha messo a punto una promozione speciale “Dream now, travel tomorrow”, valida per le strutture di Zanzibar, Tunisi, Mauritius, Bintan e Maldive.

Grazie al pacchetto “Book Now, Stay Later” gli ospiti potranno usufruire di voli interni gratuiti, upgrade delle camere, cene tailor made, spa & wellness, sconti sull’offerta food & beverage e tanti altri privilegi.