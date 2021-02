Domina Travel, partnership con I4T per le assicurazioni













In una anno ancora pieno di insicurezze per quanto riguarda i viaggi e il turismo, Domina Travel ha deciso di affidarsi a I4T per offrire soluzioni assicurative sicure ed efficaci.

In base all’accordo, a prescindere dalla destinazione e dalla tipologia di viaggio, la fornitura della copertura Rc professionale e di tutte le polizze medico/bagaglio e annullamento saranno abbinate alla programmazione 2021 del tour operator.

Inoltre, per garantire ai clienti la massima tranquillità per tutta la vacanza, saranno incluse specifiche garanzie legate alla pandemia. Ad esempio, il rimborso delle penali di annullamento anche in caso di rinuncia al viaggio per obbligo di quarantena e la copertura degli eventuali pernottamenti extra, incluse le spese di trasporto per il rientro posticipato, se l’obbligo di quarantena interviene durante il viaggio.

«In questi mesi non abbiamo mai smesso di lavorare per sviluppare soluzioni di viaggio in linea con un mercato profondamente trasformato dalla pandemia. Sicurezza, esperienza e flessibilità saranno la chiave per intercettare la ripartenza e sono gli asset su cui dovranno puntare tanto le agenzie di viaggio quanto i tour operator. Proprio per questo abbiamo deciso di affidarci ad un operatore specializzato come I4T, che ha sviluppato per noi e per i nostri clienti un set di coperture ad alto valore aggiunto, in collaborazione con le migliori compagnie assicurative presenti sul mercato», ha affermato Ramon Parisi, direttore commerciale di Domina Travel.

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, ha aggiunto: «Constatiamo con piacere che alcuni operatori hanno approfittato di questo momento di pausa forzata per strutturarsi e rafforzarsi in ambito assicurativo, sia per dare maggiori garanzie al cliente finale, sia per una maggior tutela rivolta all’azienda stessa. Oltre a specifiche coperture Covid sulle polizze viaggio, Domina Travel ha scelto la nostra expertise nel ramo Rc professionale, che ci vede da diversi anni leader di mercato nell’offerta di soluzioni personalizzate per agenzie di viaggi e tour operator».