Domes of Corfu entra nel portfolio Marriott













Domes of Corfu entra a far parte di Autograph Collection Hotels, portfolio di hotel indipendenti di Marriott Bonvoy che punta sulle caratteristiche individuali di ogni struttura per esaltarle.

La struttura è situata sulle rive del mar Jonio, sulla costa occidentale dell’isola greca, lungo la spiaggia di Glyfada, alle radici delle scogliere ricoperte di pini.

A 20 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Corfù e dalla città vecchia, patrimonio Unesco, l’hotel offre un’esperienza esclusiva e bohémien, in un mix tra proposta culinaria di livello, strutture per il benessere e offerta per famiglie.

«Siamo entusiasti di espandere la nostra offerta di hotel in Grecia e di far debuttare Autograph Collection sull’isola di Corfù – ha commentato Jennifer Connell, vice presidente e global brand leader di Autograph Collection – La Grecia è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, e siamo sicuri che la combinazione della bellezza naturale di Corfù con la passione di Autograph Collection Hotels per il design renderà Domes of Corfu uno dei principali resort leisure del Paese».

Domes of Corfu è progettato con un’architettura a cupola, dispone di 233 camere e suite recentemente oggetto di un’ampia ristrutturazione, ognuna con patio privato o veranda con affaccio sui giardini con alberi di fiori di jacaranda blu. Design moderno e interni che richiamano le tonalità della pietra sono caratterizzati da materiali naturali recuperati sul territorio.

La struttura propone quattro concetti di ristorazione d’autore e quattro bar, con una fusione di cucina locale di origine biologica, insieme a piatti internazionali. Il ristorante più grande dell’hotel, Agora, serve piatti tradizionali mediterranei vista mare. Per una cena raffinata, gli ospiti possono scegliere Frourio che offre piatti fusion italo-greci e Psarotaverva che serve pesce fresco del giorno. Nel cuore del resort c’è poi Core Spianada, un approccio modernista all’aperto basato sull’agorà, che fonde pop-up store, street food, socializzazione, arte ed eventi.

Per le famiglie, previsto l’intrattenimento del Kiepos Kids Club per i bambini di età compresa tra i 4 mesi e i 12 anni, dove il personale qualificato multilingue è preparato secondo gli standard britannici Ofsted e guidato da un programma personalizzato di attività ispirato al metodo Montessori. Uno spazio che offre intrattenimento ed eventi speciali, oltre a un programma completo di sport acquatici tra cui sci d’acqua, canoa e immersioni subacquee, disponibili per tutte le età.

Domes of Corfu dispone inoltre di tre piscine con aree per soli adulti e la Soma Spa per rilassarsi attraverso antichi rituali locali.

Tra le altre attività proposte: tour di trekking dei siti antichi, crociere sulla spiaggia appartata, eventi musicali a tema in collaborazione con l’Università ionica della Musica. Gli ospiti possono godere dei vantaggi del programma fedeltà Marriott Bonvoy grazie al quale possono usufruire di bonus tra cui wifi gratuito, tariffe dedicate, l’esperienza contactless con l’applicazione Marriott Bonvoy Mobile, il riconoscimento dello status d’élite e punti per notti gratuite.

Per chi cerca l’ultralusso, la proprietà offre la “Haute Living Selection (Hls)”, una collezione di sistemazioni con offerte su misura, servizio concierge e lounge 24/7.