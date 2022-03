Dodici startup all’esame del Travel Investor Day













Tutto pronto per il Travel Investor Day organizzato a Milano giovedì 31 marzo dall’Associazione Startup Turismo con l’obiettivo di far incontrare le startup del turismo e della cultura con investitori professionali e aziende innovative.

Sono 12 le startup che dovranno presentare i loro pitch a un parterre di investitori che hanno manifestato la curiosità di vedere – in un evento (finalmente) dal vivo – cosa è successo dopo due anni in un settore fortemente colpito dalla pandemia e rimasto sinora parzialmente ai margini dei grandi deal di investimento, pur rappresentando il 13% del Pil del Paese, con importanti risvolti occupazionali su tutto il territorio italiano.

Le startup ammesse al Travel Investor Day – i cui nomi verranno svelati solo il 31 marzo – sono state selezionate in base a criteri di scalabilità, qualità del team, innovazione del modello di business, contesto competitivo e selling proposition. Si tratta di progetti d’impresa di marketing e digital innovation, technology provider, sostenibilità, IoT e intelligenza artificiale per il tour operating, fornitori di experience, nomadismo digitale (un fenomeno in crescita, quest’ultimo, che favorisce l’esperienza del lavoro da remoto per migliorare la qualità di vita dei lavoratori e generare un impatto socio economico positivo sui territorio italiano, a partire dai borghi a rischio abbandono, un focus di attenzione anche per il Pnrr).

Alla “call for application” dell’associazione hanno risposto quasi 100 startup, circa il 40% di queste non ancora associate anche perché, in alcuni casi, nate da meno di due anni: «Non è stato semplice scegliere tra tanti, brillanti progetti, ma non basta una buona idea per incontrare i finanziatori del livello del Travel Investor Day. Abbiamo studiato con attenzione i pitch e porteremo sul palco i business plan più meritevoli, con maggior potenziale di crescita e che sono attualmente in fasi diverse di sviluppo, scale up, early stage, seed ma anche pre-seed e bootstrap», spiega la presidente Karin Venneri.

Tra le tendenze più innovative sono emerse soluzioni dedicate al turismo sostenibile e accessibile, segmenti specifici (ad es. e-bike, barche, famiglie, lusso, enogastronomia), strumenti di reputation marketing, finanza, gaming, assistenza legale e assicurativa, travel fashion, social entertainment.