Dlt Viaggi, anticipo del Bonus Vacanze per chi prenota a giugno

Messa alle spalle la fase critica dell’emergenza Covid-19, il tour operator Dlt Viaggi si dice pronto alla ripartenza e illustra le linee guida del funzionamento delle sue strutture e dei suoi villaggi. Tra le novità, distanziamenti più ampi nei ristoranti con servizio al tavolo senza buffet, sistemi di check in veloce, attività di animazione soft e diversa distribuzione degli ombrelloni sulle spiagge. Ma, soprattutto, il t.o. gioca d’anticipo sul cosiddetto bonus vacanze.

«Vogliamo tranquillizzare tutte le persone che continuano a chiederci se e come potranno fruire delle loro ferie estive – spiega l’amministratore del marchio Dlt, Roberto Sorrenti – Non ci saranno grandi cambiamenti e non sarà stravolta nessuna vacanza, anzi con le nuove misure di accessi contingentati e distanziamenti in alberghi, villaggi e spiagge avremo addirittura vacanze con maggiori spazi vitali e, in fin dei conti, più rilassate e piacevoli».

Inoltre, in attesa del decreto attuativo sull’erogazione del tax credit vacanze, previsto dal governo per il rilancio del turismo domestico, Dlt Viaggi annuncia già le proprie modalità di erogazione del bonus, che permetterà a chi possiede un Isee familiare al di sotto dei 40mila euro annui di avere agevolazioni nell’acquisto di una vacanza. «Ancora non sono state definite le istruzioni sul funzionamento del bonus ma siamo stanchi di aspettare, per il turismo non c’è più tempo – continua Sorrenti – Per questo abbiamo scelto di giocare d’anticipo e di abbattere i tempi della burocrazia per andare incontro ai tantissimi utenti che ci stanno chiedendo come e quando utilizzare questo aiuto. Siamo già pienamente operativi mettendo di tasca nostra da subito l’80% dell’importo previsto, proprio per incentivare gli italiani a ripartire».

«Il bonus vacanze – conclude l’amministratore – sarà valido tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 con pernottamento minimo di tre notti, ma sarà possibile fruirne prenotando entro questo mese di giugno con un budget di un milione di euro che Dlt Viaggi anticiperà per i propri clienti».