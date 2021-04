Dl Semplificazioni, Colaiacovo: «Bene il superbonus per gli alberghi»

Eravamo abituati a soluzioni volo+noleggio auto per le vacanze itineranti. Ma di itinerante c’è anche il mare, e mai come quest’anno un volo+noleggio barca può fare la differenza per le...

Trainer virtuale a portata di smartphone e allenamenti on demand, il tutto su attrezzi super tecnici come in palestra: la nuova frontiera del fitness in albergo è in camera. Si...