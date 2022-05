Dl Riaperture è legge: verso l’addio alle mascherine













È arrivato il via libera definitivo alla conversione in legge, in scadenza il 23 maggio, del dl Riaperture che passo dopo passo condurrà all’addio pressoché totale alle mascherine in Italia. Il Senato – con 201 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto, ha confermato la fiducia posta sul testo approvato dalla Camera il 5 maggio scorso.

Una sostanziale conferma per ciò che concerne il turismo, con un progressivo allentamento delle restrizioni. Nel testo sono contenute infatti le norme anti Covid per le prossime settimane.

Resta obbligatoria fino al 15 giugno la mascherina Ffp2 per salire a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e a lunga percorrenza, ovvero aerei, treni e traghetti. Quindi, nonostante il via libera dell’Europa alla mascherina facoltativa sugli aerei, per i voli da e per l’Italia resta obbligatorio il dispositivo di protezione facciale per quasi un altro mese.

Mascherina obbligatoria fino al 15 giugno al chiuso anche per gli eventi: cinema, teatri, concerti; con esenzione per i bambini sotto i 6 anni.

Il green pass servirà, invece, fino al 31 dicembre soltanto per le visite in ospedale e per gli accessi nelle Rsa.

Chi arriva dall’estero deve esibire il green pass con le vaccinazioni effettuate o il certificato verde di guarigione.

Nonostante l’allentamento delle restrizioni, la protezione civile ha la possibilità di adottare nuove ordinanze in base alle evoluzioni della pandemia fino al 31 dicembre di quest’anno.