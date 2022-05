Divise, catering e interni: lo stile di Ita Airways a bordo dell’A350













Dopo poco più di sei mesi dall’inizio delle operazioni, Ita Airways annuncia una raffica di novità che entrano in vigore in questa settimana. All’insegna del made in Italy e della sostenibilità, la compagnia aera di bandiera presenta il nuovo Airbus A350 – la macchina ammiraglia della flotta – e in contemporanea lancia le nuove divise (nate dal team Ita insieme alla consulenza di Brunello Cucinelli); i nuovi interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva; e il catering di bordo studiato dallo chef stellato Enrico Bartolini.

Le parole d’ordine del new look di Ita sono stile, eleganza e gusto all’insegna della creatività italiana e mantenendo sempre uno stretto legame con il mondo dello sport “azzurro”. Ad avvalorare questo legame, infatti, domani 1° giugno la compagnia aerea porterà in volo la nazionale di calcio per la partita contro la nazionale argentina che si terrà allo stadio di Wembley. Il volo speciale Ita Airways della nazionale rappresenta il calcio di inizio della rinnovata collaborazione del vettore di bandiera con il mondo dello sport, a cui è dedicata la nuova livrea dei suoi nuovi Airbus A319, A320, A330 e A350, che portano il nome dei grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana.

Il 2 giugno, inoltre, al taglio del nastro del nuovo volo di Ita Airways Roma Fiumicino-Buenos Aires sarà presente il campione di calcio Roberto Baggio a cui è stato intitolato l’Airbus A350 in volo per la prima volta con le nuove divise, il nuovo catering e i nuovi interni. L’Airbus A350 sarà il primo aeromobile ad avere a bordo tutte le novità della compagnia che saranno inserite gradualmente in tutta la flotta.

Proprio dal 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, saranno tre gli Airbus A350-900 in flotta. Arrivati a Fiumicino da poche settimane sono già pronti ad entrare in servizio, in attesa che si aggiunga nei prossimi giorni la quarta unità. Ita Airways conferma nuovamente il suo piano di sostenibilità della flotta che farà in modo che nel 2025 il 75% degli aeromobili sarà di nuova generazione. L’Airbus A350-900 ha 334 posti, di cui 33 in Business con poltrone full–flat bed e 39 Comfort Economy con maggiore spazio per le gambe.

Riguardo l’operativo, quindi, da domani 1° giugno prenderanno il volo le nuove destinazioni di Ita Airways da Roma Fiumicino verso Los Angeles e San Paolo mentre il 2 giugno partirà il primo volo verso Buenos Aires. Il volo Roma-Buenos Aires è operato con il nuovo A350 della compagnia con 5 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica da Roma e ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica da Buenos Aires. Le frequenze in agosto diventeranno giornaliere.

Inoltre, grazie all’accordo di codeshare con Aerolíneas Argentinas, i clienti Ita potranno raggiungere giornalmente 34 destinazioni domestiche argentine, in coincidenza via Buenos Aires, acquistando un unico biglietto.

Il Roma – San Paolo è operato con 5 frequenze settimanali ogni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato da Roma e ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica da San Paolo e sarà giornaliero da agosto. A partire dal prossimo 6 giugno, sarà attivo l’accordo di codeshare con Azul – Linhas Aéreas Brasileiras che offrirà la possibilità ai passeggeri Ita di raggiungere 8 destinazioni all’interno del Brasile, in connessione via San Paolo.

L’offerta del vettore tricolore dall’Italia sugli Stati Uniti a giugno si è arricchita, infine, della nuova destinazione da Roma Fiumicino verso Los Angeles operata con sette frequenze settimanali.