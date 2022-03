Diving, la Repubblica Dominicana partecipa all’Eudi Show di Bologna













Da tempo meta ideale per attività sub, la Repubblica Dominicana parteciperà all’Eudi Show 2022, il principale appuntamento della subacquea in Italia, che si terrà a Bologna dal 1° al 4 aprile. Nel corso dell’evento l’Ente del turismo, nel suo stand, illustrerà al pubblico di esperti, operatori e appassionati l’ampia gamma di attività acquatiche che l’isola offre.

I fondali dominicani, un vero e proprio paradiso per i sub e per gli amanti delle immersioni, sono noti in tutto il mondo per la loro trasparenza e ricchezza naturalistica. La destinazione presenta un’offerta diving completa che permette ai visitatori di ammirare un patrimonio sottomarino protetto custodito in parchi naturali, atolli, baie fatte di barriere coralline, specie ittiche uniche, una ricca vegetazione marina e anche relitti e tesori archeologici di galeoni naufragati.

Inoltre nella destinazione è possible fare immersioni tutto l’anno, nonostante il periodo perfetto sia quello tra giugno e settembre per godere di un’ottima visibilità e di acque tranquille. Le località in cui praticare diving e snorkelling sono moltissime da nord a sud dell’isola, da Montecristi a Puerto Plata, da Samanà a Punta Cana, da La Romana a Bayahibe fino alla costa di Santo Domingo e offrono esperienze adatte a tutti i tipi di sub, dai principianti ai più esperti.