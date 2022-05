Diventa un esperto di Aruba con One Happy E-Learning













Aruba Tourism Authority lancia il nuovo programma di formazione dedicato agli agenti di viaggi italiani.

L’isola di Aruba è conosciuta per il suo mare azzurro e il clima perfetto, ma è avventurandosi oltre le sue spiagge bianche che si potranno scoprire panorami naturali incontaminati, attività imperdibili ed esperienze uniche e autentiche.

Con la nuova piattaforma One Happy E-Learning, gli agenti di viaggi italiani potranno ottenere una formazione completa e aggiornata su una delle isole più sicure e più soleggiate dei Caraibi, esplorandone la variegata offerta turistica e i suoi principali punti di forza in maniera interattiva e semplice.

Al termine del corso, gli agenti che totalizzeranno un punteggio superiore ai 60 punti riceveranno il certificato One Happy E-Learning, diventando specialisti della destinazione. Il programma verrà periodicamente arricchito con nuovi moduli e informazioni utili che permetteranno agli agenti di rimanere costantemente aggiornati in merito a promozioni, hotel e novità di destinazione.

L’obiettivo è quello di fornire uno strumento utile e immediato per scoprire le diverse sfaccettature dell’isola e le sue potenzialità: il sole tutto l’anno, connessioni giornaliere con gli Stati Uniti, spiagge paradisiache, sicurezza e un popolo ospitale e sorridente sono infatti solo alcune delle ragioni per le quali Aruba è la destinazione perfetta per i viaggi di nozze e non solo. Scoprite le altre su One Happy E-Learning!

Per maggiori informazioni: 011.4546557 – [email protected]