Disservizi aerei, ItaliaRimborso lancia il progetto europeo legal tech













ItaliaRimborso è stata tra le sole sei startup italiane che hanno preso parte all’importante programma di accelerazione Italian Lifestyle Program di Firenze. In questo modo l’azienda, che opera nella legal tech per disservizi aerei, ha avuto modo di perfezionare il proprio modello di business e i propri processi di innovazione.

Al termine di questo percorso ItaliaRimborso ha presentato il proprio progetto europeo. L’azienda, infatti, ha acquisito 32 domini del nuovo brand, pronto a essere lanciato in Europa. Il team ha sempre avuto la consapevolezza di poter sviluppare il proprio lavoro anche in campo comunitario, dopo averlo realizzato con eccellenti risultati in Italia, considerando la specializzazione nel Regolamento Europeo 261/2004.

ItaliaRimborso, attraverso un sistema automatizzato, è in grado di stabilire se la responsabilità del volo cancellato o del volo in ritardo è o meno della compagnia aerea. Il passeggero ha diritto a ottenere un indennizzo fino a 600 euro per il disservizio vissuto.

«È stato gratificante partecipare all’Italian Lifestyle Program – commenta Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – Un’esperienza importante di crescita che ci ha permesso di confrontarci con i migliori dell’innovazione, presentando le nostre idee, che troveranno presto applicazione. Questo ulteriore passo verso la crescita si aggiunge ai riconoscimenti e premi che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi».

Il fondatore di ItaliaRimborso poi continua: «Dopo essere diventati un punto di riferimento importante del settore in Italia, la nostra azienda, anche grazie all’importante sviluppo tecnologico, punta ad allargarsi con un progetto che vede l’espansione in Europa. Abbiamo creduto tanto in questo percorso di accelerazione e siamo ben felici di aver avviato le attività per il lancio del nuovo brand su base europea, pronto a subentrare ad ItaliaRimborso. La nostra grande visione adesso può diventare realtà, con un concreto piano di sviluppo, pronto ad essere attuato in caso di round o di inserimento di nuovi investitori, che vogliano avvicinarsi, sposando il nostro progetto».