Dispositivi di sicurezza in azienda, come ottenere il rimborso da Invitalia

Guanti, mascherine o anche detergenti. Ora i dispositivi di protezione individuale finalizzati al contenimento e al contrasto del Covid-19 sono rimborsabili con Impresa Sicura, il bando pubblicato da Invitalia e rivolto alle aziende che dovranno spendere somme di denaro, anche ingenti, per ripartire in sicurezza con le proprie attività.

Il bando, così come spiegato sui canali ufficiali di Invitalia, si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano. Tre, però, le condizioni: bisogna essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese; la sede principale o secondaria deve essere sul territorio nazionale; ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Come funziona? Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 18, attraverso uno sportello informatico dedicato. Sarà poi Invitalia che pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione in odine cronologico, con allegata l’eventuale ammissione a presentare la domanda di rimborso. Saranno segnalate, ovviamente, anche le prenotazioni risultate non ammissibili.

Le imprese ammesse potranno compilare la domanda di rimborso dalle 10 del 26 maggio alle 17 dell’11 giugno prossimi attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’agenzia. Quanto all’erogazione dei rimborsi, questa sarà avviata subito dopo la conclusione della fase di compilazione e si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020.

Impresa Sicura rimborsa l’acquisto di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.