Disneyland Paris tiene aperte le prenotazioni per Natale

A causa del nuovo lockdown nazionale in Francia che durerà fino al 1° dicembre, anche Disneyland Paris è costretta a chiudere i battenti per tutto il mese di novembre. Il parco a tema, però, ribadisce in una nota alle agenzie che restano aperte le prenotazioni per tutto il periodo natalizio (dal 19 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021), con la speranza che le autorità francesi permettano la riapertura in sicurezza.

In queste ore, infine, il team commerciale diramerà agli operatori turistici le modalità per voucher e/o rimborsi relativi alle prenotazioni effettuate per il mese di novembre. Disneyland Paris, infine, resterà sicuramente chiusa nel periodo che va dal 4 gennaio al 12 febbraio 2021.