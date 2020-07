Disneyland Paris riapre e guarda già all’inverno

Disneyland Paris riapre ufficialmente i cancelli. Con le nuove misure sanitarie e di sicurezza richieste dal governo e dalle autorità, è iniziata una graduale apertura dei due Parchi Disney, il Parco Disneyland e il Parco Walt Disney Studio, del Disney Village e del Disney’s Newport Bay Club Hotel. Nelle prossime settimane seguirà la riapertura degli altri alberghi: il Disney’s Hotel Cheyenne (20 luglio), il Disney’s Hotel Santa Fe (3 agosto) e il Disneyland Hotel (7 settembre).

Ad inaugurare la grande e attesissima riapertura è stata Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris che ha affermato: «Questo giorno tanto atteso è un successo collettivo e il risultato di un incredibile lavoro di squadra che parte dai nostri Cast Members e dai Magic Keepers, coloro che hanno avuto cura del nostro Resort durante questo periodo, ed arriva fino ai nostri partner continuamente impegnati a fornirci un prezioso supporto. Oggi inizia un nuovo capitolo pieno di ottimismo a Disneyland Paris».

In occasione della riapertura, Disneyland Paris propone un’offerta speciale Winter early booking, prenotabile entro il 29 luglio 2020, che prevede lo sconto fino al 25% + mezza pensione gratuiti per arrivi dal 2 novembre 2020 al 2 gennaio 2021.

Riaprendo le porte, continua il costante impegno del Resort nel sostenere le sue comunità. Il 4 agosto, Disney VoluntEars accoglierà 300 bambini della regione Île-de-France e le loro famiglie per vivere una giornata spensierata e ricca di emozioni. Questa si aggiunge alle donazioni di oltre 1,5 milioni di euro, in cibo e forniture mediche, e alla piantagione di migliaia di fiori per onorare il personale ospedaliero locale e contribuire ad abbellire la comunità.

La graduale riapertura è basata su un approccio incentrato sulla sicurezza, con misure sanitarie rinforzate sia per i Cast Members (dipendenti Disney) che per gli ospiti. Gli ingressi giornalieri sono ridotti ed è richiesta la prenotazione obbligatoria della visita tramite una piattaforma online per monitorare il flusso degli ospiti, rispettando così il distanziamento sociale.

I Personaggi Disney sono presenti nei due Parchi Disney per deliziare ed intrattenere gli ospiti con una nuova formula di meet ‘n greet, inoltre boutiques e ristoranti sono aperti, pronti ad accogliere i visitatori.

La Magia non si ferma mai ed è in continua espansione, proprio per questo entro fine anno apriranno due nuove attrazioni in aggiunta a quelle già presenti: Cars Route 66 Road Trip e Disney Junior Dream Factory nel Parco Walt Disney Studios.