Disneyland Paris, online la nuova app per le agenzie di viaggi

Disneyland Paris rinnova gli strumenti di vendita e formazione, lanciando una nuovissima applicazione creata appositamente per gli agenti di viaggi.

Scaricabile gratuitamente su tutti i device abilitati tramite Apple Store, Google Play e web, la nuova app Disney Stars si aggiunge agli strumenti formativi dedicati: il gruppo Facebook Disneyland Paris – Agenti di Viaggi Italia, i webinar e il rinnovato portale per agenti.

Grazie alla ricezione delle notifiche, gli adv vengono informati in tempo reale sulle ultime novità riguardanti Disneyland Paris. L’app consente di apprendere, in maniera divertente grazie alla creatività Disney, tutto ciò che c’è da sapere sulla destinazione offrendo anche la possibilità, attraverso giochi e quiz, di sfidare i colleghi. Ogni agente, che dispone di un proprio profilo, può consultare una serie di schede formative al fine di approfondire la sua conoscenza e poter consigliare al meglio il proprio cliente.

Inoltre è possibile accedere a contenuti sempre aggiornati sui due Parchi Disney e sugli otto Disney Hotels e Resorts, inclusi i vari servizi proposti, le differenti opzioni per i pasti, le migliori offerte in corso e consigli utili.

Infine, scaricando Disney Stars gli agenti possono accedere a una serie di vantaggi esclusivi tra cui l’offerta agenti e un biglietto annuale gratis per accedere ai Parchi Disney.

Il portale per agenti di viaggi, strumento di vendita per le agenzie codificate, è stato recentemente rinnovato e, grazie a un login unico, le agenzie possono accedere per prenotare i pacchetti soggiorno, acquistare i biglietti per i Parchi Disney e accedere a Disney Stars.