Disneyland Paris lancia Stars Ambassador per le migliori adv

Nasce Disney Stars Ambassador, il nuovo programma di Disneyland Paris – presentato in concomitanza con i festeggiamenti del 30° anno del parco divertimenti – dedicato alle migliori agenzie di viaggi italiane per premiare la loro passione verso il brand e la capacità di rappresentare e vendere al meglio la destinazione sul mercato italiano.

Le 30 agenzie di viaggi selezionate sono dislocate su tutto il territorio nazionale e potranno usufruire di una serie di vantaggi tra cui la messa a disposizione di materiali digitali e fisici per la personalizzazione della propria agenzia, l’aggiornamento in anteprima sulle novità commerciali e di prodotto e la partecipazione a fam trip dedicati.

Inoltre per le agenzie Ambassador è previsto un percorso di formazione innovativo, la Disney Stars University, che con l’aiuto di professionisti esterni approfondirà le tecniche di vendita e di proposizione della destinazione stimolando un approccio basato sull’ascolto e su un’offerta tailor made che possa combinare le esigenze dei clienti e la varietà dei servizi offerti.

«Il programma Disney Stars Ambassador è stato pensato per premiare le agenzie che hanno supportato attivamente la nostra destinazione negli ultimi due anni e che contribuiscono al suo successo in Italia – spiega Monica Astuti, country head di Disneyland Paris Italia – Nei prossimi anni abbiamo l’obiettivo di raddoppiare il numero degli Ambassador selezionando altre agenzie che si distingueranno per il proprio contributo».

Ecco le 30 adv Disney Stars Ambassador: Agenzia per Amica di Castel Sangiorgio (Na), Agenzie per Viaggiare di Salerno (Na), Aladino Viaggi di Napoli, Ali &Sof Viaggi di Roma, Angolo di Mondo di Torino, Axel Travel di Misterbianco (Ct), Borsa Viaggi di Roma, Desiderando Viaggiare di Ravenna, Disegni di Viaggio di Palermo, Dreams Team di Milano, Fiparo Viaggi di Volla (Na), Fly&Travel di Roma, Haka Travels di Cecchina (Rm), Inperoso Tours di Crispano (Na), Isola Bianca di Cusano Milanino (Mi), Jenia Viaggi di Catania, Just Holiday di Roma, Lisciotto Viaggi di Messina, Mister Holiday di Castiglione delle Stiviere (Mn), Mosi Viaggi di Porcari (Lu), Nozomi Travel di Bari, Panama Viaggi di Melito (Na), Primarete Viaggi e Vacanze di Padova, Puerto Svago di Casalnuovo (Na), Relais Viaggi e Vacanze di Genova, Roman Holidays di Roma, Savio e Simone di Bari, Timan Viaggi di Nembro (Bg), Viaggiare a Colori di Caserta, Wmb Viaggi di Bari.