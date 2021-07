Disneyland Paris incentiva le adv con il piano “Estate da Supereroi”













Disneyland Paris lancia la nuova proposta in esclusiva per le agenzie di viaggi italiane “Prenota un soggiorno per i tuoi clienti e ti trasformiamo in un vero Supereroe”.

È il nuovo piano di incentivazione per adv: per tutte le nuove prenotazioni individuali effettuate nel mese di luglio presso il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel con arrivo entro il 30 settembre 2022 incluso, le agenzie riceveranno un omaggio tematizzato Marvel.

A supporto dell’iniziativa, Disneyland Paris mette in campo una serie di proposte per il trade a partire dal webinar dedicato al nuovo hotel il 6 luglio alle 14, per continuare con il programma di formazione e materiale promozionale dedicato tramite l’applicazione Disneystars.

Per rendere sempre più protagoniste le agenzie di viaggi, sono state inoltre reclutati 20 selezionatissimi punti vendita su tutto il territorio nazionale per la consegna di misteriose box Marvel.

Dal 1° luglio sono anche aperte le vendite per gli arrivi della prossima primavera estate – dal 31 marzo al 30 settembre 2022 – con un nuovo catalogo e le guide per agenti di viaggi rinnovate e completamente digitali.