Disneyland Paris apre le vendite per la stagione 2022













Disneyland Paris ha aperto le vendite dei suoi pacchetti soggiorno dal 31 marzo 2022 al 29 marzo 2023.

È già possibile bloccare il miglior prezzo per un soggiorno per la primavera/estate in un Hotel Disney con un acconto del 15% e il saldo potrà essere pagato in più rate entro 10 giorni dalla partenza, inoltre rimane la possibilità di cancellare e/o modificare senza costi la prenotazione fino a 7 giorni dalla data di arrivo.

L’apertura vendite porta con sé una gamma rivisitata di Formule per i Pasti con alcune novità: le Formule Standard e Plus pensione completa avranno incluso un pasto aggiuntivo da consumare durante il soggiorno e sarà disponibile una nuova formula Extra Plus, solo per la pensione completa, che include oltre ai pasti principali anche degli snack durante la giornata e un pasto con i Personaggi Disney. Le formule sono flessibili, con un’ampia scelta di ristoranti e la possibilità di controllare il budget.

Sono numerose le novità di prodotto del 2022, a partire dai festeggiamenti del 30° anniversario di Disneyland Paris e l’apertura di “Avengers Campus”, nuova area tematica con attrazioni, ristoranti e boutique totalmente dedicata agli Avengers.

Da Monica Astuti, country head di Disneyland Paris Italia, un messaggio a tutti di agenti di viaggi italiani che da sempre svolgono un ruolo fondamentale nella distribuzione: «La collaborazione con gli agenti di viaggi è un pilastro della nostra strategia commerciale sul mercato italiano e siamo riconoscenti del prezioso lavoro che svolgono ogni giorno, nonché della passione e dell’entusiasmo che continuano a dimostrare nei confronti della destinazione. Crediamo inoltre nella formazione, ricca di roadshow interattivi e nella app dedicata, fondamentale per poter consigliare al meglio i clienti e offrire loro un’esperienza magica e indimenticabile. Il nostro più sincero grazie va a tutti loro».

Per beneficiare dei vantaggi per i clienti, di un’assistenza dedicata da parte dei commerciali di zona e del team di Disneyland Paris, è necessario prenotare tramite i canali ufficiali, come il portale dedicato alle agenzie di viaggi.