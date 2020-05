Disney, riapertura graduale dei parchi in Florida a luglio

Il Walt Disney World Resort di Orlando prevede una riapertura graduale nel mese di luglio. L’11 dovrebbero riaprire al pubblico i parchi Magic Kingdom e Animal Kingdom; il 15 luglio Epcot e Hollywood Studios. Sarà necessario prenotare le visite in anticipo.

Mercoledì scorso il senior vice president of operations di Disney World Jim McPhee ha presentato alla Orange County Economic Recovery Task Force il piano per riaprire il resort, che è stato approvato. Ora la palla passa al sindaco di Orange County Jerry Demmings che deve dare l’ok e inviare una lettera all’ufficio del governatore per l’approvazione finale.

McPhee ha dichiarato che i parchi Disney di Orlando apriranno ai dipendenti prima dell’11 luglio, consentendo alla società di avviare le nuove procedure per la sicurezza. Quando i parchi saranno fruibili, ci saranno “limiti significativi” alla partecipazione, ma McPhee al momento non ha fornito dettagli sulla capacità.

Inoltre, coloro che desiderano visitarli dovranno prenotare in anticipo attraverso un nuovo sistema che Disney illustrerà a breve.

Il gruppo ha stabilito una serie di protocolli di sicurezza avanzati per la riapertura, incentrati su cinque aree:

misure protettive potenziate : dipendenti e ospiti dovranno indossare le mascherine; la segnaletica incoraggerà un frequente lavaggio delle mani e verranno posizionate stazioni igienico-sanitarie; le barriere fisiche saranno utilizzate ove opportuno

: dipendenti e ospiti dovranno indossare le mascherine; la segnaletica incoraggerà un frequente lavaggio delle mani e verranno posizionate stazioni igienico-sanitarie; le barriere fisiche saranno utilizzate ove opportuno distanziamento : la capacità dei parchi sarà limitata per consentire l’allontanamento fisico; sarà ridotta anche capacità sulle attrazioni, nei punti vendita e nelle aree di ristorazione

: la capacità dei parchi sarà limitata per consentire l’allontanamento fisico; sarà ridotta anche capacità sulle attrazioni, nei punti vendita e nelle aree di ristorazione pulizia e servizi igienico-sanitari saranno migliorati, sia nelle aree ospiti che in quelle dei dipendenti

saranno migliorati, sia nelle aree ospiti che in quelle dei dipendenti controllo della temperatura per ospiti e dipendenti

per ospiti e dipendenti strumenti per ridurre ulteriormente i contatti tra ospiti e dipendenti.

McPhee ha dichiarato che Disney utilizzerà una combinazione di educazione, comunicazione e impegno per illustrare le nuove procedure agli ospiti. È stata anche sviluppata una “squadra di distanza sociale” per incoraggiare gli ospiti al rispetto delle regole, già testata al Disnet Springs di Shanghai e che si sta dimostrando molto efficace.