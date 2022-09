Disney Cruise Line svela il nome della sesta nave

Il presidente dei Parchi Disney Josh D’Amaro ha rivelato i primi dettagli sulla sesta nave da crociera della compagnia Disney Cruise Line, incluso il suo nome: Disney Treasure.

La consegna è prevista per il 2024 e il tema della nave sarà l’avventura, “celebrando l’amore per l’esplorazione di Walt Disney”. La Grande Sala del Tesoro rappresenterà i personaggi del film d’animazione Disney “Aladdin” con una statua di Jasmine, Aladdin e del loro tappeto magico.

Tra le novità di casa Disney per le crociere, D’Amaro ha annunciato che per la prima volta una nave della flotta salperà per crociere in Australia e Nuova Zelanda: si tratta della Disney Wonder, con partenze da ottobre 2023. La nave, durante la crociera di posizionamento, toccherà anche un’altra nuova destinazione: il sud Pacifico, con le isole Fiji e Samoa tra i porti di scalo interessati.

Infine, Lighthouse Point, destinazione privata che Disney sta costruendo sull’isola di Eleuthera, nelle Bahamas, sarà alimentata al 90% da energia solare. Apertura prevista nel 2024.