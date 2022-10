DiscoverEu, pass per viaggi in treno ai giovani del Programma Erasmus+

Per i giovani di 18 anni che risiedono legalmente in uno degli Stati membri dell’Ue o dei Paesi terzi associati al Programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia), arriva una nuova opportunità di viaggiare in treno ed esplorare l’Europa con l’offerta DiscoverEu.

Si tratta di un’azione del programma Erasmus+ che offre l’opportunità di scoprire l’Europa con un apposito Pass attraverso esperienze di apprendimento che prevedono spostamenti principalmente in treno (sono previste eccezioni per consentire di partecipare a coloro che vivono su isole o in zone remote), scoprendo paesaggi d’Europa e la sua varietà di piccole e grandi città. Per partecipare alle due tornate di candidature che si svolgono ogni anno e acquisire i pass di viaggio è necessario essere nati tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, consultare il sito youth.europa.eu/discovereu e seguire le istruzioni con apposito pulsante “Partecipa”.

Da quest’anno, poi, i partecipanti selezionati riceveranno una tessera di sconto DiscoverEu con riduzioni su visite culturali, attività di apprendimento, sport, trasporti locali, alloggio, vitto. La prossima tornata di candidature avrà luogo martedì 25 ottobre.

Come ambasciatore DiscoverEu, il giovane sarà invitato a condividere le sue esperienze di viaggio tramite i social media, ad esempio Instagram, Facebook o Twitter, utilizzando l’hashtag #DiscoverEU, e potrà anche fare una presentazione della propria scuola o comunità locale e partecipare al #concorso di foto/video #DiscoverEu con molti premi in palio.