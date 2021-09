Dirotta da Noi Tour, torna il meeting “Sottosopra” per il sociale













Dirotta da Noi Tour organizza anche quest’anno “Sottosopra”, il meeting nazionale dell’Anpis (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale), che si tiene dall’11 al 17 settembre sul Gargano, tra Pugnochiuso e Vieste.

«E’ un onore essere anche quest’anno, per la XX Edizione del Sottosopra, l’organizzatore tecnico dell’evento – dice il ceo del tour operator Sara Calabrese – Un meeting patrocinato da enti pubblici e associazioni operanti in ambito della salute mentale e del sociale».

L’evento si pone l’obiettivo di promuovere la salute e la sua prevenzione, temi per i quali vengono svolte numerose attività: dalle pratiche sportive a quelle culturali e ludiche, teatrali e musicali, favorendo l’inclusione e la partecipazione.

«Da anni ci affianchiamo ai valori dell’uguaglianza e delle pari opportunità – aggiunge Calabrese –In Italia ci sono tantissime donne e uomini emarginati dalle attività sociali, e sono proprio questi eventi di aggregazione che dimostrano come questa esclusione sia solo una paura della società di conoscere qualcosa di diverso, di approcciarsi a persone con una fragilità diversa alla quale basta aprirsi per capire che tutti possiamo avere gli stessi diritti e opportunità. Le restrizioni dovute al Covid hanno provocato turbamenti psicologici a migliaia di persona in Italia e nel Mondo, oltre a peggiorare situazioni già preesistenti. Quest’anno la vacanza è stata vissuta non solo come periodo di relax, ma come vera e propria terapia per migliorare la salute mentale di tutti noi».

Al convegno “La Promozione della Salute attraverso le buone pratiche e lo sviluppo della rete territoriale” che si terrà il 14 settembre alla sala convegni di Pugnochiuso, parteciperanno: il presidente dell’Anpis Puglia, Antonio Lo Conte; il sindaco di Vieste, Giuseppe Nicoletti; l’assessore allo Sport di Vieste, Dario Carlino; l’europarlamentare Mario Furore; il direttore generale dell’Asl di Foggia, Vito Piazzolla; il direttore del dipartimento di Salute mentale dell’Asl di Foggia, Antonello Bellomo; il direttore del dipartimento di Salute mentale di Lucera-Troia-Foggia dell’Asl, Giuseppe Pillo; il presidente dell’Anpis nazionale, Mauro Nannini; il ceo di Dirotta da Noi Tour, Sara Calabrese, il direttore generale del “Pugnochiuso Marcegaglia”, Roberto Bellan; lo showman Stefano Bucci e la scrittrice e opinionista tv, Vladimir Luxuria.