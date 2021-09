Direzione Expo Dubai:

Voli e pacchetti vacanza per visitare Expo Dubai 2020 in sicurezza. Il Gruppo Alpitour lancia “Yes we DU”, in vista dell’inizio dell’esposizione universale nell’Emirato. Il gioco di parole segue l’ormai celebre “Yes we Can” coniato dal t.o. per il lancio dei primissimi pacchetti Covid tested per le Canarie.

I voli inizieranno il 31 ottobre, con due partenze settimanali da Verona – soluzioni di vacanza con Alpitour, Francorosso, Turisanda e Presstour – per dare un primo vero impulso al turismo internazionale.

L’esposizione universale, organizzata per la prima volta in Medio Oriente, si svolgerà da ottobre a marzo 2022. Vi parteciperanno oltre 190 Paesi, che si confronteranno su temi attuali, interpretazioni e soluzioni creative alle principali problematiche del nostro tempo, con focus su opportunità, mobilità e sostenibilità.

Nel dettaglio, i voli diretti Neos partiranno ogni settimana da Verona il giovedì e la domenica, per l’intera stagione invernale, e sono abbinabili a diverse strutture e itinerari proposti da Alpitour, Francorosso, Turisanda e Presstour tra Dubai, Abu Dhabi, Ras al-Khaimah e Fujairah.

Per viaggiare in completa sicurezza e senza alcun obbligo di quarantena al ritorno in Italia, “Yes we DU” comprende anche un tampone Pcr al rientro, a cui si aggiunge anche un ingresso omaggio per Expo 2020 Dubai e uno sconto fino a 200 euro valido per una nuova vacanza con partenza entro il 31 ottobre 2022.

L’iniziativa di Alpitour World è realizzata con l’aeroporto Valerio Catullo di Verona e si basa sul presupposto che la collaborazione di più realtà sia l’unica strada per realizzare corridoi sicuri e protocolli volti al ripristino di viaggi extra Ue.